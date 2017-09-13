«رأس الخيمة الوطني» يرتب صفقة تمويل لشركة «ريم للتمويل»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن ترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة 125 مليون درهم لشركة «ريم للتمويل»، تركز على الإقراض التجاري لمجموعة واسعة من الأعمال.

وتوفر «ريم للتمويل» حلول تمويل تجارية مبتكرة ومصممة خصيصاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع مرونة ونوعية في التنفيذ.

وتم توقيع القرض في مكتب شركة «ريم للتمويل» في أبوظبي. حضر حفل التوقيع كل من مصطفى خريبة، عضو مجلس إدارة شركة ريم للتمويل، وهوارد كيتسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، إلى جانب راجان كيتاربال، عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وغيرهم من كبار ممثلي بنك رأس الخيمة الوطني، وريم للتمويل.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يسرّنا الشراكة مع شركة ريم للتمويل لدعم خطة التوسع لديها في مجال الإقراض التجاري، ويسمح هذا التمويل بتنويع دفتر الموجودات لدينا إلى مؤسسات مالية غير مصرفية في المنطقة».

وقال هوارد كيتسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل: «يسعدنا أن نوقع على هذه الشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني، إذ أن هذه هي الاتفاقية المالية الثانية المتوسطة الأجل بالنسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس ثقة المستثمرين القوية في عمليات الشركة وإمكانات النمو المستقبلية وتؤكد على الاتجاه الإيجابي للسوق، في وقت تدخل الشركة حقبة جديدة من تطوير الأعمال، وتهدف إلى أن تصبح رائدة في هذا السوق بتوجيه من مجلس الإدارة الجديد وفريق الإدارة التنفيذية الجديدة».