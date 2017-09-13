«أراضي دبي» تروج لعقارات الإمارة دولياً

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أراضي دبي مذكرة تفاهم مع «سومانسا»، الشركة المنظمة لمعرض دبي العقاري، للترويج لعقارات دبي في جميع أنحاء العالم، خلال حفل تم تنظيمه في معرض «سيتي سكيب العالمي 2017»، ويأتي ذلك بعد مشاركتها في معارض ناجحة في هونج كونج ولندن وشنغهاي (800 مليون درهم مبيعات) ومومباي (1.2 مليار درهم). ووقع المذكرة ماجد المري، مدير إدارة أول ترويج العقاري في مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لأراضي دبي، وسلطان السويدي، الشريك في سومانسا للمعارض.

وستقوم أراضي دبي ومعرض دبي العقاري بإطلاق الخطة الترويجية للاستثمارات العالمية للدخول إلى وجهات استثمارية مهمة حول العالم، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة حول العالم.

وتشتمل هذه الخطة على تنظيم معارض متنقلة ومؤتمرات ولقاءات سنوية تضم الأطراف ذات الصلة.