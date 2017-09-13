البحرين تسوق مشاريع عقارية بـ 40 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

شهد جناح مملكة البحرين في معرض سيتي سكيب جلوبال الذي اختتم فعالياته أمس، اهتماما كبيرا من وزوار المعرض للتعرف على المشاريع التي تعرضها أكبر 5 شركات التطوير العقاري في المملكة يصل حجم استثماراتها المجمعة إلى أكثر من 40.3 مليار درهم (11 مليار دولار).

ويشكل سيتي سكيب جلوبال نافذة مهمة لشركات التطوير العقارية في مملكة البحرين للوصول إلى المستثمرين والترويح للمشاريع التي تم طرحها في المملكة خلال الفترة الماضية والتي يزيد حجم استثماراتها على 95.4 مليار درهم (26 مليار دولار).

وقال محمد إبراهيم كامل مساعد مدير علاقات العملاء في مشروع درة البحرين الذي تبلغ استثماراته نحو 6 مليارات دولار، إن مشاركة المشروع في معرض هذا العام تهدف للترويج للمرحلة الرابعة للمشروع التي سيتم فتح باب البيع فيها وبدء الأعمال الإنشائية لها خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن المعرض يعد أكبر نافذة للوصول إلى المستثمرين سواء من دولة الإمارات أو المستثمرين العالميين الذين يزورون المعرض.

وأوضح كامل أن المستثمرين الإماراتيين والسعوديين يتصدرون قائمة المستثمرين في مشروع درة البحرين الذي تم الانتهاء من جميع المراحل الثلاث الأولى منه متوقعاً أن يشهد الطلب على المرحلة الرابعة التي تضم مشروع المرجان 5، إقبالا كبيرا لاسيما وأن المشروع يشكل نقطة جذب رئيسية للاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة كونه يعرض بنظام التملك الحر.