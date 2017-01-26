فرز نفايات المنزل.. بداية طريق الاستدامة

نسرين درزي (أبوظبي)
فرز النفايات وإعادة تدويرها من المفاهيم الحضارية التي تعتبر دولة الإمارات السباقة في العمل على تطبيقها ونشر التوعية تجاهها، وفي خضم الإضاءة على حتمية تعزيز قطاعات الاستدامة والحفاظ على البيئة والقيمة الاقتصادية لمستقبل أكثر أماناً بات من الملح التضامن لإنجاح هذه الأهداف.
يعتمد الفرز من المصدر على تعاون كل الأفراد، وذلك عبر فصل نفاياتهم المنزلية ووضع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل منفصل، حيث ذكرت فاطمة أحمد الهرمودي ضابط التوعية العامة في مركز إدارة النفايات بأبوظبي «تدوير»، أن الإمارات تخطو خطوات حثيثة للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق. وأوضحت أن الدول التي تعرف كيف تدير نفاياتها بأسلوب صحيح وتعمل على توعية مجتمعاتها، هي دول قوية اقتصادياً تحمي شعوبها من الفقر والعوز.
|
ونبهت إلى ضرورة عزل البطاريات في أكياس منفصلة ليتم التخلص منها بالطرق البيئية المناسبة في مرحلة لاحقة.
|