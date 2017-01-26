فرز نفايات المنزل.. بداية طريق الاستدامة

نسرين درزي (أبوظبي)

فرز النفايات وإعادة تدويرها من المفاهيم الحضارية التي تعتبر دولة الإمارات السباقة في العمل على تطبيقها ونشر التوعية تجاهها، وفي خضم الإضاءة على حتمية تعزيز قطاعات الاستدامة والحفاظ على البيئة والقيمة الاقتصادية لمستقبل أكثر أماناً بات من الملح التضامن لإنجاح هذه الأهداف.

يعتمد الفرز من المصدر على تعاون كل الأفراد، وذلك عبر فصل نفاياتهم المنزلية ووضع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل منفصل، حيث ذكرت فاطمة أحمد الهرمودي ضابط التوعية العامة في مركز إدارة النفايات بأبوظبي «تدوير»، أن الإمارات تخطو خطوات حثيثة للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق. وأوضحت أن الدول التي تعرف كيف تدير نفاياتها بأسلوب صحيح وتعمل على توعية مجتمعاتها، هي دول قوية اقتصادياً تحمي شعوبها من الفقر والعوز.

واعتبرت أنه إذا كان البترول الذهب الأسود، فإن النفايات هي الفضة السوداء. وذلك في تأكيد لأهمية هذا القطاع وحجم العائدات المادية التي يضخها إذا ما أحسن استخدامه وتمت الاستفادة منه بالوسائل التقنية المثلى، مشيرة إلى حرص «تدوير» على نشر التوعية المجتمعية تجاه موضوع الفرز، وذلك من خلال المحاضرات التي يتم تنظيمها للموظفين في الهيئات الحكومية والشركات وحتى المدارس. وتحدثت عن خاصية الفرز من المصدر والتي تصبح مع الوقت عادة وأسلوب حياة يتربى عليه الأبناء، ولا يتطلب من الأسر سوى توزيع مخلفات المنزل على 3 مستوعبات، الأولى للمواد العضوية من بقايا طعام وقشور وسوائل، والثاني للورق والكرتون والبلاستيك والثالث للزجاج.

ونبهت إلى ضرورة عزل البطاريات في أكياس منفصلة ليتم التخلص منها بالطرق البيئية المناسبة في مرحلة لاحقة.