80% حصة المشروعات السكنية في محفظة «الدار» بأبوظبي

يوسف العربي (دبي)

تستحوذ المشروعات السكنية على 80% من محفظة المشروعات قيد التطوير بشركة الدار العقارية، بحسب طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة الذي أكد أن «الدار» تواصل تركيزها على إطلاق المشاريع السكنية خلال المرحلة المقبلة لتلبية طلب المستثمرين المتنامي على القطاع العقاري في أبوظبي.

وقال الذيابي، لـ «الاتحاد» على هامش المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال 2017 الذي اختتم فعالياته أمس، إن شركة الدار العقارية سجلت مشاركة قوية في النسخة السادسة عشرة من المعرض حيث تم بيع 100% من الوحدات المعروضة ضمن المرحلة الأولى من مشروع «وترز أج».

وأرجع الذيابي، الإقبال الكبير على شراء الوحدات السكنية في مشروع «وترز أج» إلى السعر التنافسي، والموقع المميز للمشروع في جزيرة «ياس» وهو الأمر الذي لاقى صدى قوياً من قبل المستثمرين الذين اعتادوا على قيام المطورين العقاريين بطرح مشاريع الإسكان المتوسط في المناطق البعيدة والخالية من الخدمات.

وأضاف الذيابي، أن مشروع «وترز أج» يعد أول مشروع للإسكان المتوسط يتمتع بواجهة مائية مميزة في «جزيرة ياس» الشهيرة بالمعالم الترفيهية الفاخرة مثل «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتر ورلد» وقريباً «عالم وارنر براذرز أبوظبي» وهو الأمر الذي عزز تنافسية المشروع وشغف المستثمرين به.