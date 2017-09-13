«ماج» تطلق مجمعاً حصرياً بتكلفة 4 مليارات درهم

دبي (الاتحاد)
أطلقت ماج للتطوير العقاري، مشروعها الجديد «ماج آي» البالغة تكلفته 4 مليارات درهم للعملاء للباحثين عن أفضل الفرص الاستثمارية، خلال مشاركتها الحالية في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» الذي اختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي أمس. ويعتبر هذا المشروع من أهم المجمعات الحصرية التي يجري تطويرها في قلب مدينة محمد بن راشد في «ميدان&rlm دبي»، وسيكون على مقربة من ميدان السباق، والعديد من أهم المعالم في المدينة، مثل برج خليفة ودبي مول وداون تاون، مع سهولة الوصول إلى الشوارع الحيوية الرئيسية، مثل شارعي الخيل ومحمد بن زايد. ويقدم «ماج آي» طيفاً واسعاً من الخيارات السكنية، بما في ذلك الشقق المتنوعة ووحدات التاون هاوس. وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: «لقد سعينا من خلال «ماج آي» وضع تعريف حصري للمجمعات السكنية العائلية، وذلك من خلال توفير كل العناصر التي تضمن للسكان أعلى درجات الخصوصية&rlm والراحة، والخيارات السكنية المثالية للمقيمين في منطقة استراتيجية في قلب دبي».
ويتكون&rlm» ماج آي» من 4000 شقة من وحدات الاستديوهات وشقق غرفة واحدة، بالإضافة إلى 653 وحدة تاون هاوس، ويقع في «ميدان D7»، وسيوفر المشروع للسكان بيئة مثالية للاسترخاء والهدوء، نظراً لانتشار المساحات الخضراء الواسعة، وحمامات السباحة والمحلات التجارية والصالات الرياضية والمطاعم والمقاهي، والحرص على الخصوصية التامة، وتوافر خدمات الأمن على مدار الساعة.
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