«ماج» تطلق مجمعاً حصرياً بتكلفة 4 مليارات درهم

دبي (الاتحاد)

‬أطلقت ‬ماج ‬للتطوير ‬العقاري، ‬مشروعها ‬الجديد «‬ماج ‬آي»‭ ‬البالغة ت‬كلفته ‬4 ‬مليارات ‬درهم ‬للعملاء ‬للباحثين ‬عن ‬أفضل ‬الفرص ‬الاستثمارية، خلال ‬مشاركتها ‬الحالية ‬في ‬معرض «‬سيتي ‬سكيب ‬جلوبال ‬2017» ‬الذي اختتم ‬فعالياته ‬في ‬مركز ‬دبي ‬التجاري ‬العالمي ‬أمس. ويعتبر هذا المشروع من أهم المجمعات الحصرية التي يجري تطويرها في قلب مدينة محمد بن راشد في «ميدان&rlm‭ ‬دبي»‬، ‬وسيكون ‬على ‬مقربة ‬من ‬ميدان ‬السباق، ‬والعديد ‬من‭ ‬أهم ‬المعالم ‬في ‬المدينة، ‬مثل ‬برج ‬خليفة ‬ودبي ‬مول ‬وداون ‬تاون، ‬مع ‬سهولة ‬الوصول ‬إلى ‬الشوارع ‬الحيوية ‬الرئيسية، ‬مثل ‬شارعي ‬الخيل ‬ومحمد ‬بن ‬زايد. ويقدم «ماج آي» طيفاً واسعاً من الخيارات السكنية، بما في ذلك الشقق المتنوعة ووحدات التاون هاوس. وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: «لقد سعينا من خلال «ماج آي» وضع تعريف حصري للمجمعات السكنية العائلية، وذلك من خلال توفير كل العناصر التي تضمن للسكان أعلى درجات الخصوصية&rlm‭ ‬والراحة، ‬والخيارات ‬السكنية ‬المثالية ‬للمقيمين ‬في ‬منطقة ‬استراتيجية ‬في ‬قلب ‬دبي»‬.

ويتكون&rlm‭» ‬ماج ‬آي» ‬من ‬4000 ‬شقة ‬من ‬وحدات ‬الاستديوهات ‬و‬شقق ‬غرفة ‬واحدة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬653 ‬وحدة ‬تاون ‬هاوس، ‬ويقع ‬في «‬ميدان ‬D7»‬، ‬وسيوفر ‬المشروع ‬للسكان ‬بيئة ‬مثالية ‬للاسترخاء ‬والهدوء، ‬نظراً ‬لانتشار ‬المساحات ‬الخضراء ‬الواسعة، ‬وحمامات ‬السباحة ‬والمحلات ‬التجارية ‬والصالات ‬الرياضية ‬والمطاعم ‬والمقاهي، ‬والحرص ‬على ‬الخصوصية ‬التامة، ‬وتوافر ‬خدمات ‬الأمن ‬على ‬مدار ‬الساعة.