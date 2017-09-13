«مالية دبي» تحصد جائزة التميز في الإنجازات الحكومية العربية

دبي (الاتحاد)

فازت دائرة المالية في حكومة دبي بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية، التي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وذلك عن خدمة الموازنة للجهات الحكومية لحكومة دبي من خلال برنامج التخطيط المالي الذكي. وأقامت الأكاديمية مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة حفلَ عشاء كبيراً برعاية معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور ياسر القاضي، كرّمت خلاله الفائزين بجوائزها السنوية، وعلى رأسهم دائرة المالية في حكومة دبي.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن فوز الدائرة بهذه الجائزة جاء تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الدائرة في سعيهم لإنجاز التحول الرقمي في إعداد الموازنات الحكومية، والتعاون الكبير بين مختلف الجهات الحكومية في هذا المجال، ضمن إطار استراتيجية دبي 2021 المستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مُعرباً عن تهانيه لجميع موظفي الدائرة على «الفوز المستحق بالجائزة». وأضاف: «تنبثق مبادئ العمل في برنامج التخطيط المالي الذكي من توجيهات القيادة الرشيدة، وتنطلق من الغايات التي حددتها استراتيجية دبي، والأهداف التي رسمناها في استراتيجية دائرة المالية 2017-2021 الهادفة إلى تطوير أطر الحوكمة والشفافية في العمليات والإجراءات المالية ودعم عمليات النمو الاقتصادي في دبي، وصولاً بها إلى أن تصبح واحدة من أسعد المدن وأذكاها في العالم». وتسلّم الجائزة عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في الدائرة، من بيار مكرزل، رئيس أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، في الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم العربي.