«إيه إم بست» تمنح «تكافل» تصنيف (A-) بدرجة ممتاز

حاتم فاروق (أبوظبي)

أعلنت «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل»، حصولها مجدداً على تصنيف القدرة المالية (A-) بدرجة ممتاز والتصنيف الائتماني طويل الأجل (a-) من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست»، فيما جاءت النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية، مستقرة.

وقال أسامة عبد الرؤوف عابدين، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أبوظبي الوطنية للتكافل» إن التصنيف الائتماني الإيجابي يعكس نقاط القوة التي تجعل من «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل» إحدى شركات التأمين الأكثر تقدماً وتميزاً في دولة الإمارات، لا سيّما من حيث القيمة المعدلة على مخاطر رأس المال وتميز الأداء التشغيلي والفني باستمرار.

وأضاف عابدين خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن «تكافل» ماضية في تنفيذ خطط استراتيجية تستهدف التوسع في الأنشطة التأمينية بما يمنح المساهمين وحملة الوثائق ميزات تنافسية خصوصاً بعدما سجلت أعمال الشركة خلال النصف الأول نتائج إيجابية لتنمو الأرباح بمعدل 35% لتصل إلى 41 مليون درهم، وارتفاع العائد على حقوق الملكية بنحو 18%، متوقعاً أن ترتفع الأرباح والعوائد بنهاية الربع الثالث، منوهاً في هذا الصدد إلى أن حجم أعمال الشركة بلغ 72 مليون درهم، خلال العام 2009، لتزيد إلى 270 مليون درهم نهاية العام الماضي.

وأوضح أن محفظة استثمارات الشركة تتنوع ما بين الاستثمار بقطاع الأسهم والصكوك بواقع 29% من إجمالي استثمارات «تكافل» في السوق المحلي، فيما تصل هذه النسبة إلى 71% كودائع في البنوك الوطنية، بواقع 300 مليون درهم، مؤكداً أن «تكافل» مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة بالسوق المحلي بما يكفل زيادة العائد على حقوق الملكية للمساهمين، وتقديم خدمات متميزة لحملة الوثائق الذي بلغ عددهم في الوقت الراهن نحو 100 ألف عميل.

وأشار عابدين إلى أن التقديرات الصادرة عن «إيه إم بست» بأنّ «تكافل» ستواصل تسجيل أداء استثنائي، بالنظر إلى الكفاءة القيادية وانضباط عمليات الاكتتاب والخبرة العالية لأعضاء فريق الإدارة العليا، في الوقت الذي توقعت فيه وكالة التصنيف العالمية أيضاً أن تبقى مستويات رأس المال قوية كفاية لدعم المبادرات الاستراتيجية المحتملة.

وتابع عابدين، «يؤكد حصولنا مرة أخرى على تصنيف القدرة المالية (A-) بدرجة ممتاز والتصنيف الائتماني طويل الأجل (a-) من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست» نجاح استراتيجيتنا الشاملة وتميز نموذج أعمالنا، الذي يستهدف في الدرجة الأولى تلبية احتياجات سوق التكافل». وقال خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل»: «يأتي حصولنا مجدّداً على تصنيف ائتماني عالٍ من «إيه إم بست» بمثابة دليلٍ راسخ على نجاحنا في مواصلة الحفاظ على أدائنا المتميز والمستمر على مدى السنوات الماضية.