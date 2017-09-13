«إيه إم بست» تمنح «تكافل» تصنيف (A-) بدرجة ممتاز

حاتم فاروق (أبوظبي)
أعلنت «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل»، حصولها مجدداً على تصنيف القدرة المالية (A-) بدرجة ممتاز والتصنيف الائتماني طويل الأجل (a-) من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست»، فيما جاءت النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية، مستقرة.
وقال أسامة عبد الرؤوف عابدين، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أبوظبي الوطنية للتكافل» إن التصنيف الائتماني الإيجابي يعكس نقاط القوة التي تجعل من «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل» إحدى شركات التأمين الأكثر تقدماً وتميزاً في دولة الإمارات، لا سيّما من حيث القيمة المعدلة على مخاطر رأس المال وتميز الأداء التشغيلي والفني باستمرار.
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وأوضح أن محفظة استثمارات الشركة تتنوع ما بين الاستثمار بقطاع الأسهم والصكوك بواقع 29% من إجمالي استثمارات «تكافل» في السوق المحلي، فيما تصل هذه النسبة إلى 71% كودائع في البنوك الوطنية، بواقع 300 مليون درهم، مؤكداً أن «تكافل» مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة بالسوق المحلي بما يكفل زيادة العائد على حقوق الملكية للمساهمين، وتقديم خدمات متميزة لحملة الوثائق الذي بلغ عددهم في الوقت الراهن نحو 100 ألف عميل.
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وتابع عابدين، «يؤكد حصولنا مرة أخرى على تصنيف القدرة المالية (A-) بدرجة ممتاز والتصنيف الائتماني طويل الأجل (a-) من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست» نجاح استراتيجيتنا الشاملة وتميز نموذج أعمالنا، الذي يستهدف في الدرجة الأولى تلبية احتياجات سوق التكافل». وقال خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل»: «يأتي حصولنا مجدّداً على تصنيف ائتماني عالٍ من «إيه إم بست» بمثابة دليلٍ راسخ على نجاحنا في مواصلة الحفاظ على أدائنا المتميز والمستمر على مدى السنوات الماضية.