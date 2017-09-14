«المركزي» يجتمع بالمؤسسات المصرفية والمالية لمناقشة «المضافة»

حسام عبدالنبي (دبي)

يعقد مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً يوم الاثنين القادم مع عدد من المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة لمناقشة أبرز المستجدات التي تتعلق بأداء تلك المؤسسات، لا سيما تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام المقبل.

وحسب مصادر مصرفية ومالية، فإن الاجتماع يستهدف الإجابة عن عدد من التساؤلات الخاصة بتطبيق الضريبة وأهمها تحديد القطاعات الخاضعة للضريبة والخدمات المصرفية التي ستفرض عليها الضريبة، مؤكدين أن هذا الاجتماع جاء استجابة لمطالب المؤسسات المصرفية والمالية من أجل الاستعداد لتطبيق الضريبة خاصة أن عدداً كبيراً منها ما زال حتى الآن لا يعرف التفاصيل الخاصة بالضريبة الجديدة.

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر في الشركات الاستشارية المتخصصة في الضرائب عن بدء استعانة كبرى الشركات في قطاعات التجزئة والعقارات والتأمين والضيافة والطاقة في الدولة بخدماتها الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.

وقال دينيش كانابار، الرئيس التنفيذي لشركة دبليو تي إس دروفا كونسلتانتس، إن الضريبة ستُطبق على كل السلع والخدمات تقريباً، باستثناء بعض القطاعات في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها، موضحاً أن ضريبة القيمة المضافة، تحديدها بنسبة أساسية 5% للشركات التي تحقق عوائد سنوية تزيد عن 375 ألف درهم، وسيتم العمل بها في دولة الإمارات اعتباراً من بداية العام المقبل، في حين سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت المناسب لها.