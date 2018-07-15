«فتيان الكهف» خارج المستشفى.. الخميس

بانكوك (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، أمس، خروج مجموعة الفتيان الذين تم إنقاذهم من الكهف مؤخراً ومدربهم من المستشفى الخميس المقبل. وقال وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن للصحفيين: «إننا بحاجة إلى تعاون وسائل الإعلام في الوقت الذي يجري فيه تأهيل الفتيان وأسرهم، وإن أعضاء الفريق جميعهم في صحة جيدة.. ومعنوياتهم عالية أيضاً، وسيخرجون كلهم من المستشفى على الأرجح الخميس».

وأوصى الأطباء الصبيان وعائلاتهم بإمضاء الوقت مع الأصدقاء والأقرباء، وعدم التجاوب مع طلبات وسائل الإعلام إجراء مقابلات، لأن ذلك قد يثير أعراض ما بعد الصدمة.

وكشف مقطع فيديو بثته وزارة الصحة التايلاندية عن حالة الفتيان وهم بصحة جيدة، حيث شكروا رجال الإنقاذ والرأي العام.

وكان رجال الإنقاذ قد تمكنوا الأسبوع الماضي من انتشال 12 لاعب كرة قدم تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً، ومدربهم البالغ من العمر 25 عاماً من داخل كهف تام لوانج دخلوه في 23 يونيو الماضي، وحالت مياه الفيضانات دون خروجهم منه لمدة 18 يوماً.

وقد احتشد المئات من عناصر الإسعاف طوال أسبوعين في هذه المنطقة النائية الواقعة في قلب غابة مدارية لإنقاذ الفتيان، وستحول قصتهم عما قريب إلى فيلم سينمائي. ولم تقدم السلطات التايلاندية معلومات وافرة عن مجريات عملية الإنقاذ، وهي حدّت قدر المستطاع التواصل بين الفتيان وعائلاتهم.