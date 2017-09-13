تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية.. الأحد

أبوظبي(الاتحاد)

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية الأحد المقبل 17 سبتمبر 2017 موعداً لانطلاق عمليات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي الذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية لتبسيط وتسهيل التسجيل على الخاضعين للضريبة، حيث سيكون التسجيل متاحاً على مدار الـ24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وتنسجم هذه الخطوة مع الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب الهادفة إلى مساعدة قطاعات الأعمال على مواءمة أنظمتها المالية والتقنية لضمان جاهزيتها واستعدادها للامتثال بالأنظمة والإجراءات الضريبية في الدولة، بما فيها الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية التي ستطبق بداية شهر أكتوبر 2017، وضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع شهر يناير من العام 2018.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تكتسب عملية التسجيل للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية أهمية كبرى، فهي أولى الخطوات الرئيسية للامتثال بسهولة وبساطة للإجراءات والقوانين الضريبية، فهي تتيح للأعمال مواءمة أنظمتها المالية والتقنية، بما ينسجم مع متطلبات الامتثال للإجراءات الضريبية، ونظراً لأهمية هذه الخطوة، فقد حرصنا على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال فتح باب التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والذي سيشكل منصة معرفية وقناة تواصل رئيسة ما بين الهيئة والخاضعين للضرائب».

وأضاف، «تحرص الهيئة على تطبيق نظام ضريبي فاعل، يتسم بالكفاءة والشفافية، ولهذا نعمل بشكل دائم على دعم قطاعات الأعمال ومساعدتها وإرشادها حول الإعداد الجيد، وذلك من خلال اطلاعها على كافة الإجراءات التي تمكنها من الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث عملنا في هذا الإطار على تضمين الموقع الإلكتروني لجميع الخطوات التي تسهم في إنجاز عملية التسجيل ضمن وقت قياسي، وخطوات سهلة وبسيطة».