مخدرات في سيارة الإسعاف

نيروبي (أ ف ب)

لفت سائق سيارة الإسعاف الأنظار وهو يقود بسرعة فائقة مع تشغيل صفارة الإنذار في شوارع مدينة تاريم التنزانية، على الرغم منه أنه لم يكن ينقل أي مريض، فاكتشفت السلطات المحلية أنه يحمل 800 كيلوجرام من نبتة القات المخدرة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وأفاد أحد المسؤولين المحليين فضّل عدم الكشف عن هويته أن سيارة الإسعاف أوقفت وكانت الصفارات شغالة، كما لو أنها تنقل شخصاً مريضاً، لكن كان على متنها 800 كيلوجرام من القات، وهو أوضح أنه طُلب من السائق نقل مريض لكنه رفض بحجة أن الوقود غير كاف، وقد رصدت سيارة للشرطة ذهبت لنقل المريض مركبة الإسعاف، وهي تسير بسرعة فائقة. والقات نبتة تنمو في شرق أفريقيا وفي شبه الجزيرة العربية تمضغ أوراقها المرّة لفترة طويلة من الوقت، وهي من المخدرات غير القانونية.