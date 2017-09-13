الإمارات .. الإنفاق على السياحة قد يتجاوز 56 مليار دولار في 2022

دبي (الاتحاد)

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، مبني على بيانات «بزنيس مونيتر إنترناشيونال» و«المجلس العالمي للسفر والسياحة»، أن ينمو إنفاق السياح المحليين والأجانب داخل الدولة إلى 56.3 مليار دولار بحلول العام 2022. ووفق البيانات نفسها، يتوقع نمو إجمالي إنفاق السياح العام الجاري هذا العام بنحو 4.5% إلى 42.2 مليار دولار، ونمو بنسبة 6% حتى حلول العام 2020، ونمو بنسبة 6.3% حتى العام 2022. كما كشف التحليل أن القيمة الإجمالية للإنفاق على السياحة في الدولة بلغت 40.4 ‬مليار ‬دولار العام ‬2016، ليحقق القطاع ‬بذلك ‬نمواً ‬سنوياً ‬تراكمياً ‬بنسبة ‬9.44% ‬منذ العام ‬2011.

وتأتي هذه التوقعات مع استمرار الدولة في إطلاق وافتتاح مشروعات عملاقة تعزز سوق السفر والسياحة بالدولة، تشمل المنتج السياحي «مرسى العرب» بقيمة 1.7 مليار دولار قرب برج العرب، وعالم الأساطير من «إي إم جي» وحديقة «فورميولا ون» في «دبي موتور سيتي» و«وسيكس فلاجز» التابعة لحدائق ومنتجعات دبي»، إضافة إلى عدد من مراكز التسوق والمراكز الثقافية المخطط لها، تماشياً مع استعدادات دبي لاستضافة معرض «إكسبو 2020» الذي يتوقع أن يجذب نحو 20 مليون زائر في 2020.

وتشير البيانات كذلك إلى أن المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في اقتصاد الإمارات خلال عام 2016، بلغت 5.2%، ‬بقيمة ‬18.66 ‬مليار ‬دولار، بما يبرز ‬المساهمة ‬والدور ‬الفعال ‬لقطاعات ‬الفنادق ‬ووكالات ‬السفر ‬وخطوط ‬الطيران ‬والخدمات ‬الأخرى ‬لنقل ‬المسافرين.

وأشار التحليل كذلك إلى أن قطاع السفر والسياحة يلعب دوراً رئيساً في سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، إضافة إلى سعي الحكومة لتحويل الإمارات إلى واحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم، مشيراً إلى أن الإمارات حلت في المرتبة الـ 26 من بين 185 دولة من حيث الأهمية النسبية لإجمالي مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التحليل إلى أن نسبة الإنفاق على السفر بهدف الترفيه بلغت 77% من إجمالي إنفاق السياحة في الإمارات عام 2016، بقيمة 31.3 ‬مليار ‬دولار، ‬بنمو ‬سنوي ‬مركب نسبته ‬9.06% ‬منذ ‬العام ‬2011، ‬في ‬حين ‬بلغ ‬السفر ‬بهدف ‬العمل ‬23%، ‬بقيمة ‬9.1 ‬مليار ‬دولار، ‬بنمو ‬سنوي ‬مركب نسبته ‬10.83% ‬منذ ‬العام ‬2011. وبيّن التحليل أن إنفاق السياح القادمين من خارج البلاد يشكل ما نسبته 74% من الإجمالي، وذلك بقيمة قدرها 29.90 ‬مليار ‬دولار، ‬في ‬حين ‬ساهم ‬إنفاق ‬السياح ‬المحليين ‬النسبة ‬المتبقية ‬26% ‬في ‬2016 ‬بقيمة ‬بلغت ‬10.54 ‬مليار ‬دولار. ‬وفيما ‬يتعلق ‬بالنمو، ‬سجل ‬إنفاق ‬السياح ‬القادمين ‬من ‬الخارج ‬نمواً ‬بنسبة ‬9.46% ‬منذ ‬2011، ‬في ‬حين نما ‬إنفاق ‬السياح ‬المحليين بمعدل ‬سنوي ‬تراكمي ‬قدره ‬9.39% ‬خلال ‬نفس ‬الفترة. وتشير بيانات «بزنيس مونيتر إنترناشيونال» إلى أن دولة الإمارات جذبت 9 ‬ملايين ‬مسافر باحثين عن ‬الترفيه ‬والأعمال العام ‬2016 ‬ويمثل ‬ذلك ‬زيادة ‬بنسبة ‬4.9% ‬مقارنة ‬بالعام ‬الماضي، ‬مؤكداً ‬أن ‬عدد ‬زوار ‬الإمارات ‬شهد ‬زيادة ‬مستمرة، ‬حيث ‬يتمتع ‬السوق ‬باستقرار ‬كبير ‬بفضل ‬تنوع ‬جنسيات ‬المسافرين ‬القادمين ‬للدولة. ووفقاً للبيانات نفسها فإن إجمالي عدد القادمين والزوار إلى الدولة خلال العام 2016 بلغت 28.6% من منطقة الشرق الأوسط، ثم آسيا والمحيط الهادي بنسبة 25.7% وأوروبا بنسبة 17.1%. وتوقع التحليل أن يبلغ إجمالي عدد القادمين والزوار إلى دولة الإمارات خلال العام 2017 سيشهد نمواً بنسبة 6.5%، أي بنحو 15.8 مليون زائر مقارنة بالعام السابق.