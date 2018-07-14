وحيد القرن يسافر نائماً



تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018 نيروبي (أ ف ب) أكدت الهيئة الكينية للحياة البرية، أن وحيد القرن الأسود يجب أن يكون نائماً خلال نقله إلى مكان آخر، حتى لا يتعرض للخطر، وذلك تعليقاً على نفوق سبعة حيوانات من فصيلة وحيد القرن الأسود، المهددة بالاندثار، بعدما نقلت إلى محمية جديدة في جنوب كينيا، على ما أفاد مسؤولون في حماية الثروة البرية. ورفضت الهيئة التعليق رسمياً على حالات النفوق هذه، غير أن أحد مسؤوليها أقر طالباً عدم كشف اسمه أن نفوق الحيوانات خلال هذا النوع من العمليات أمر نادر». وأكد مسؤول آخر في الهيئة ضرورة إجراء تحقيق قبل التمكن من إصدار أي بيان رسمي بشأن الحادثة، وكانت هذه الحيوانات ضمن مجموعة من أربعة عشر وحيد قرن أسود نقلت الشهر الماضي.