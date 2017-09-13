«أدنوك للتوزيع» تصدر منتجات «فويجر» إلى اليمن وأثيوبيا

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، المشغل الرائد لمحطات الخدمة ومزود خدمات تعبئة الوقود للقطاع التجاري على مستوى دولة الإمارات، اتفاقيتين لبيع منتجاتها العالية الجودة من زيوت وشحوم المحركات «فويجر» في أسواق اليمن وإثيوبيا.

ووقعت «أدنوك للتوزيع» الاتفاقيتين مع شركة «مايكو» للتجارة العامة اليمنية وشركة «كنسي» للتجارة العامة الأثيوبية، تأكيداً على مساعي الشركة لتعزيز نمو أعمالها وإيراداتها، وتحسين مستويات الأداء، وتعظيم فرص وجودها في الأسواق الدولية.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع «تمثل اليمن وإثيوبيا، بتعدادهما السكاني البالغ 130 مليون نسمة تقريباً، أسواقاً مهمة تتيح فرصاً مميزة لشركة أدنوك للتوزيع لزيادة مبيعاتها وتعزيز تنوع أعمالها في أسواق النمو الدولية، وتحظى العلامة التجارية فويجر بسمعة طيبة في دولة الإمارات نظراً لجودتها العالمية، وأنا على ثقة بأنها ستحقق انتشاراً كبيراً وسمعة طيبة في اليمن وإثيوبيا».

ويشكل توقيع الاتفاقيتين الجديدتين إضافة جديدة للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الشركة مع كل من شركة عُمان للتسويق والخدمات «عماسكو» في عُمان وشركة الغيار العربية في البحرين، وغيرها من الشركات.

وأضاف الراشدي: «تعتمد أدنوك للتوزيع خططاً طموحة ترمي إلى تعزيز نمونا على مدى السنوات القادمة، بما في ذلك الأسواق الدولية، خاصة مع ما نحظى به من مكانة رائدة محلياً في تسويق وتوزيع الوقود لعملائنا من القطاعين التجاري والحكومي في جميع أنحاء البلاد، وانطلاقاً من موقعنا المتميز في الأسواق، نواصل التزامنا، وفقاً لاستراتيجية مجموعة أدنوك لعام 2030، بإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للنمو، وهذه الاتفاقات الأخيرة لتوريد فويجر إلى اليمن وإثيوبيا هي مجرد بداية لمزيد من خطوات النمو في مختلف وحدات أعمالنا، والتي نتوقع القيام بها والإعلان عنها في الأشهر المقبلة».

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيقوم مصنع أدنوك للشحوم وزيوت المحركات في ساس النخل ومستودعات الزيوت التابعة للشركة في المصفح بتصدير زيوت المحركات والتشحيم عالية الجودة إلى شركة «مايكو» للتجارة العامة في اليمن وشركة كنسي للتجارة العامة في إثيوبيا. وتمتاز زيوت وشحوم «فويجر» بتوافقها مع أعلى المواصفات الدولية التي وضعها معهد البترول، وجمعية مصنعي السيارات الأوروبية، وجمعية صانعي المعدات الأصلية.