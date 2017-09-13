«أدنوك للتوزيع» تصدر منتجات «فويجر» إلى اليمن وأثيوبيا

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، المشغل الرائد لمحطات الخدمة ومزود خدمات تعبئة الوقود للقطاع التجاري على مستوى دولة الإمارات، اتفاقيتين لبيع منتجاتها العالية الجودة من زيوت وشحوم المحركات «فويجر» في أسواق اليمن وإثيوبيا.
ووقعت «أدنوك للتوزيع» الاتفاقيتين مع شركة «مايكو» للتجارة العامة اليمنية وشركة «كنسي» للتجارة العامة الأثيوبية، تأكيداً على مساعي الشركة لتعزيز نمو أعمالها وإيراداتها، وتحسين مستويات الأداء، وتعظيم فرص وجودها في الأسواق الدولية.
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ويشكل توقيع الاتفاقيتين الجديدتين إضافة جديدة للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الشركة مع كل من شركة عُمان للتسويق والخدمات «عماسكو» في عُمان وشركة الغيار العربية في البحرين، وغيرها من الشركات.
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وبموجب هذه الاتفاقيات، سيقوم مصنع أدنوك للشحوم وزيوت المحركات في ساس النخل ومستودعات الزيوت التابعة للشركة في المصفح بتصدير زيوت المحركات والتشحيم عالية الجودة إلى شركة «مايكو» للتجارة العامة في اليمن وشركة كنسي للتجارة العامة في إثيوبيا. وتمتاز زيوت وشحوم «فويجر» بتوافقها مع أعلى المواصفات الدولية التي وضعها معهد البترول، وجمعية مصنعي السيارات الأوروبية، وجمعية صانعي المعدات الأصلية.