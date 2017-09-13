طيران البلطيق يسير رحلات بين ريجا وأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد طيران البلطيق لإبرام اتفاقية تعاون ومشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران لإطلاق خدمة مباشرة بين العاصمة اللاتفية ريجا وأبوظبي ابتداءً من 29 أكتوبر 2017. وسيتم تسيير 4 رحلات أسبوعية من أبوظبي، ما يوفر للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون، وصولاً مريحاً ومثالياً، ليس فقط إلى دول البلطيق التي تشمل لاتفيا وأستونيا وليتوانيا، وإنما أيضاً إلى وجهات في أوروبا الشمالية مثل فنلندا، والسويد، والنرويج، والدنمارك وروسيا.

وعيّن طيران البلطيق شركة آفياريبس الرائدة عالمياً في مجال السياحة، الطيران التمثيل التجاري كوكيل لمبيعاتها العامة في الإمارات، لتعزيز مستوى الرحلات الجوية في السوق المستهدفة، وأعرب مارتن جاوس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران البلطيق عن سعادته لربط لاتفيا والإمارات بطائرات من طراز بومباردييه التي تعد العلامة التجارية الجديدة في أسطول طيران البلطيق، منوهاً بأن العاصمة ريجا مركز تجاري وترفيهي يحظى بمكانة رائدة في شمال أوروبا، حيث يجذب الملايين من المسافرين في كل عام، فضلاً عن أن عملاء الشركة يقدرون على الدوام ميزة السفر المريح التي تقدمها لهم لأكثر من 60 وجهة في الدول الاسكندنافية، وروسيا ورابطة الدول المستقلة.