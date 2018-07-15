ليفربول يتعاقد مع شاكيري

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ليفربول، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم السويسري شيردان شاكيري، قادماً من نادي ستوك سيتي بعقد طويل المدة.

ولم يعلن ليفربول عن المقابل المادي الذي دفعه للحصول على خدمات اللاعب السويسري الدولي، ولكن وسائل الإعلام البريطانية أفادت أن النادي فعل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب المقدر بـ 13.5 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار).

وقال شاكيري للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: إنه ناد ضخم لديه تاريخ كبير، لاعبون كبار، ومدرب مذهل. كلاعب تريد دائما أن تكون في أعلى مرحلة بكرة القدم.

وأضاف: أريد أن أكون مع الأفضل وأريد الفوز بالألقاب، لذلك أنا هنا.

وانضم شاكيري لستوك سيتي قادماً من إنتر ميلان في 2015 وسجل ثمانية أهداف مع ستوك سيتي في الموسم الماضي الذي شهد هبوط فريقه من الدوري الممتاز.

وسجل شاكيري «26 عاماً» 21 هدفاً في 71 مباراة دولية مع المنتخب السويسري وشارك كأساسي في المباريات الأربع التي خاضها فريقه في كأس العالم 2018 المقامة بروسيا، حيث ودع المنتخب السويسري البطولة من دور الستة عشر.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول: من وجهة نظرنا، إنه أحد الأشخاص الذين يصنعون الفارق للفريق، لأن بإمكانه اللعب في أكثر من مركز بطريقتنا. يمنحنا مرونة أكبر في كيفية استخدام اللاعبين الحاليين لدينا أيضاً، إن هذا رائع.

وبدأ شاكيري مسيرته مع نادي بازل السويسري قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث فاز بلقبين للدوري الألماني ولقب دوري أبطال في 2013.