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«أبوظبي للتنمية»: 50 مليون دولار لدعم الاستثمارات الإماراتية بتشاد
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تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم الشركات الإماراتية الوطنية الراغبة بالدخول بمشاريع استثمارية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في تشاد.

وأوضح محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش ملتقى الإمارات - تشاد للاستثمار، أن الصندوق التزم خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي بتقديم 150 مليون دولار لتشاد، منها 100 مليون دولار لدعم البرنامج التنموي للحكومة التشادية، فيما يقدم الصندوق 50 مليون دولار تستغل لمساعدة الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار بتشاد.

وذكر السويدي أن الدعم المقدم للمستثمرين يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص الإماراتي على دخول السوق التشادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها حكومة تشاد لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.

وأوضح السويدي أن الصندوق لديه 3 نوافذ أساسية، حيث تعنى النافذة الأولى بالعمل التنموي عبر تمويل مشاريع تنموية في الدول النامية، والثانية للاستثمار في شركات ومشروعات ذات ربحية مرتفعة ببعض الدول، فيما ستقوم النافذة الثالثة بتمويل المستثمرين والشركات الوطنية، بحيث يتولى الصندوق توفير التمويل للمستثمرين بتكلفة معقولة بشكل أكثر تنافسية.

وأكد أن الصندوق لديه خطط لدعم الاستثمارات الإماراتية بالأسواق الخارجية بما يحقق أهداف الصندوق التنموية، ويخلق فرص عمل في تلك البلدان، ويدعم التواجد الاستثماري للدولة بها، لافتاً إلى الاهتمام بتقديم تمويل في صورة قروض بشروط تنافسية للمشروعات الاستثمارية التي يقوم بها رجال أعمال إماراتيون في الأسواق الخارجية المختلفة، لاسيما بالقطاعات المبتكرة، والتي تخدم الأهداف التنموية للصندوق في تلك البلدان. ... المزيد
     
 

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