فريق الإمارات «رجل الساعة» في فرنسا

فرنسا (الاتحاد)

حقق الدراج دان مارتن فوزه الثاني خلال مسيرته المهنية في مراحل جولة فرنسا، وبذلك أصبح أول دراج من فريق الإمارات يحقق هذه النتيجة في جولة فرنسا ليكون الفريق رجل الساعة.

وقدم الدراج الأيرلندي الذي حل سادساً في الجولة السابقة أداء قوياً، وعمل الفريق على حماية مارتن طوال السباق الذي امتد على مسافة 181 كم من بريست وصولاً إلى مور دي بروتان، ما مكنه من الانطلاق في أداء هجومي في الوقت المناسب وزيادة سرعته في الكيلو مترات الأخيرة.

وخلال مسافة التسلق الأخيرة قبيل خط النهاية، انطلق مارتن بدقة على المسار الذي بلغت نسبة انحداره 12%، وتجاوز المجموعة الرئيسية ليحقق أول فوز لصالح الفريق في جولة فرنسا.

وقال: إنه شعور رائع بالنسبة إليّ، وذلك لأنني حققت المركز الثاني عدة مرات خلال جولة فرنسا منذ أن حققت فوزي الأول فيها عام 2013، كنت هادئاً طوال السباق، وأتطلع إلى إيجاد ثغرة، وعندما اقتربنا من خط النهاية، كنت متوتراً بعض الشيء بسبب الرياح المعاكسة التي لم أتوقعها، وبعد ذلك أصبح السباق صعباً جداً خلال الجزء الأول من مسافة التسلق، وسقط العديد من الدراجين، عندئذ لاحظت عدم وجود أي من زملائي في الفريق حولي، وفكرت في نفسي: لماذا لا أجرب؟ وقد فعلت.

وأضاف: انطلقت في الأداء الهجومي من الموقع نفسه الذي انطلقت منه عام 2015، ولكنني لم أتمكن من تجاوز المنافسين حينها، وقدمت أداءً هجومياً قوياً لم أكن أعرف أنني قادر عليه، ولكن كان من المستحيل بالنسبة إليَّ أن أسمح لأي أحد بالوصول قبلي إلى خط النهاية.

وتابع: من حسن الحظ أنني تمتعت بالقوة الكافية لأواصل السباق بهذا الأداء، ومن شأن فوزي بهذا السباق أن يجعل من هذه الجولة ناجحة بالنسبة إلينا، ومنذ الآن ستكون النتائج التي سنحققها بمثابة إضافات إلى هذه النتيجة.