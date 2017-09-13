إطلاق مشروعات بـ 28 مليار درهم في «سيتي سكيب جلوبال»

يوسف العربي (دبي)

شهدت فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» الذي اختتم أعماله أمس في دبي ،إطلاق مشروعات عقارية في الإمارات بقيمة تفوق 28 مليار درهم، تنوعت بين السكني والتجزئة والفنادق.

وقادت شركات «الاتحاد العقارية»، و«نخيل»، و«رأس الخيمة»، و«بن غاطي»، و«ديار»، و«ميدان»، و«كلينديست»، و«ماج»، الإطلاقات الجديدة خلال فعاليات المعرض.

وركزت المشروعات التي تم إطلاقها خلال المعرض على القطاع السكني الذي استحوذ على نحو 75% فيما توزعت المشاريع الأخرى على قطاعي التجزئة والفنادق والترفيه.

وتميزت المشاريع بأسعارها التنافسية، وخطط السداد الميسرة، وقدرتها على إضفاء قيمة مضافة ولمسات ابتكارية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الذين باتوا أكثر حرصاً على انتقاء مشترياتهم العقارية بعناية فائقة.