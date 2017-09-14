استدعاء 23 ألف سيارة «ميتسوبيشي» بالدولة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، عن إطلاق حملة استدعاء 23144 سيارة من سيارات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2010 - 2013، بالتعاون مع شركة الحبتور للسيارات المحدودة الوكيل الرسمي لسيارات «ميتسوبيشي».

وقالت الوزارة في تقرير أصدرته: «إن الحملة ترجع إلى حدوث تدهور في الطاقة الدافعة في نافخة الوسادة الهوائية الخاصة بالمقعد المجاور للسائق نتيجة لطبيعة الاستخدام والتغييرات في الحرارة والرطوبة لفترات طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل حاوية نافخة الوسادة الهوائية في حال الحاجة إلى عملها، موضحة أنه سيتم تغيير نافخة الوسادة الهوائية، وتوفير جميع الإصلاحات الخاصة المتعلقة بالحملة مجاناً للعملاء».

ولفتت الوزارة إلى أن السيارات المشمولة بالحملة تحمل رمز موديل W80W/&rlmV90W في دبي والإمارات الشمالية وأبو ظبي والعين، وهي مصنعة بين شهر يناير 2010 وشهر ديسمبر 2013، مشيرة إلى أن شركة الحبتور ستتولى الاتصال بجميع العملاء الذين لديهم سيارات متأثرة للتنسيق معهم في لإصلاح السيارات بصورة فورية، منوهة بأن الحملة تأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة؛ بهدف توفير الحماية للمستهلكين في الدولة.