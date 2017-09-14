استدعاء 23 ألف سيارة «ميتسوبيشي» بالدولة

بسام عبد السميع (أبوظبي)
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، عن إطلاق حملة استدعاء 23144 سيارة من سيارات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2010 - 2013، بالتعاون مع شركة الحبتور للسيارات المحدودة الوكيل الرسمي لسيارات «ميتسوبيشي».
وقالت الوزارة في تقرير أصدرته: «إن الحملة ترجع إلى حدوث تدهور في الطاقة الدافعة في نافخة الوسادة الهوائية الخاصة بالمقعد المجاور للسائق نتيجة لطبيعة الاستخدام والتغييرات في الحرارة والرطوبة لفترات طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل حاوية نافخة الوسادة الهوائية في حال الحاجة إلى عملها، موضحة أنه سيتم تغيير نافخة الوسادة الهوائية، وتوفير جميع الإصلاحات الخاصة المتعلقة بالحملة مجاناً للعملاء».
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