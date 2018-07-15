«ثنائية» لخيول «ياس» في لاتست بفرنسا

فرنسا (الاتحاد)

حققت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية، عبر المهرة «باسل» في سباق بري رازيا للفئة الثالثة، والمهر «أديب» في سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع «عام زايد» والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده بشعار «عالم واحد..6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

وشارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري نيزدور» لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته المالية 16,000 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، 11 خيلاً، وكانت الكلمة الأخيرة للمهر «أديب» بإشراف توماس دومولتي وبقيادة مايكل بارزلونا الذي خطف اللقب بفارق عنق عن «موثهيل» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو، وسجل البطل زمناً قدره 2:06:10 دقيقة.

وجاء في المركز الثالث مناصفة «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، و«اونوارد» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

وأضافت «باسل» الفوز الثاني لخيول «ياس»، حين انتزعت جائزة المهرات في سن ثلاث سنوات، على لقب سباق بري رازيا البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو.