الإمارات تتقدم ضمن 6 مؤشرات عالمية للتنافسية في 8 أشهر

أبوظبي(وام)

أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً على مستوى 6 مؤشرات تنافسية عالمية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2017 وذلك في حصيلة وصفت بالمتميزة وتأتي منسجمة مع النهج الذي اعتمدته الحكومة للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها لجهة تعزيز النمو المستدام والازدهار خلال السنوات القادمة.

وحافظت الدولة على المركز الأول إقليمياً في نفس المؤشرات وهو ما عزز من ريادتها عل المستوى العالمي بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تتولى مهمة رصد واستعراض وتحليل عدد من التقارير والتصنيفات العالمية المهمة وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي في إطار استراتيجيتها الإنمائية.

وكان التقدم الذي أحرزته الدولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسري والذي جرى بموجبه رفع تصنيف الإمارات 5 مراكز في عام واحد وصعودها إلى المركز 10 على مستوى العالم الأبرز في رصيد الإنجازات المتحققة خلال العام 2017، كما واصلت الدولة محافظتها على المركز الأول في الوقت ذاته على المستوى الإقليمي. أما في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي فقد تقدمت الإمارات إلى المركز 16 عالمياً من إجمالي 136 دولة حول العالم شملها التقرير وذلك بعدما ارتفعت تنافسية البيئة التشريعية التي تحكم عمل العديد من القطاعات الاقتصادية.

وصُنفت الإمارات في المركز 35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 متقدمة من المركز 41 خلال العام 2016، محققة بذلك قفزة بمقدار 6 مراكز.

وشمل رصيد الإنجازات أيضاً تبوء الإمارات المركز 21 على مستوى العالم في مؤشر السعادة وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر تقرير سهولة الأعمال الذي حلت فيه بالمركز 26 عالمياً.