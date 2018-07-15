«الدار العقارية» ترعى «صالات الظفرة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع نادي الظفرة اتفاقية مع شركة الدار العقارية لرعاية فريق النادي لكرة الصالات الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية المقررة في إندونيسيا من الأول وحتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي وعبيد اليماحي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بشركة الدار العقارية، وقد وقع الشراكة مرشد المرر المدير التنفيذي لشركة الظفرة للألعاب الرياضية، ومعن العولقي المدير التنفيذي للشؤون التجارية لشركة الدار العقارية، حضر التوقيع محمد السراح نائب رئيس قسم التسويق والعلامة التجارية بالشركة وحسن عباس الحمادي عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للألعاب الرياضية مشرف فريق كرة الصالات، وطاهر ناصر حارس مرمى الفريق ومعمر عامر المشرف الفني للألعاب بشركة الظفرة للألعاب الرياضية.

وعبر صالح بن جذلان المزروعي عن شكرهم وسعادتهم في النادي لرعاية الشركة لفريق النادي لكرة الصالات وهو يستعد لتمثيل الرياضة الإماراتية في هذه البطولة، والذي يواصل استعداداته المكثفة لتحقيق الطموحات.

وأضاف: سخرت إدارة النادي بالتعاون مع شركة الألعاب المصاحبة متطلبات النجاح للفريق، حيث يقيم معسكر إعداد في تايلاند يبدأ 20 يوليو يخوض خلاله عدداً من التجارب، قبل البطولة لمزيد من الإعداد والتحضير لتحقيق مركز متقدم من خلال مشاركته الآسيوية الثانية، على أمل أن يتواصل الحصاد ترجمه لرعاية الدار العقارية، والتي نأمل أن تستمر وتتطور في مختلف الأنشطة الرياضية بالنادي كواحدة من كبرى الشركات الوطنية.

من جانبه قال عبيد اليماحي، إنهم في الدار العقارية سعداء لهذه الشراكة الرياضية مواصلة لدعم الشركة لرياضة الإمارات، والذي يعكس اهتمامها بمختلف المجالات.