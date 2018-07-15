«اليد» يعتمد لائحة أبناء المواطنات والمقيمين

رضا سليم (دبي)

خاطب اتحاد اليد الأندية باللوائح الجديدة الخاصة بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين، والتي سيتم تطبيقها الموسم الجديد، حيث رفعت لجنة المسابقات بالاتحاد، قائمة الفرق المشاركة من 20 إلى 28 لاعباً على أن يتم تسجيل 16 لاعباً في المباراة، ويسمح للفريق الأول بتسجيل لاعب أجنبي محترف و3 من أبناء المواطنات واثنين من مواليد الدولة واثنين من المقيمين، على أن يطبق ذلك في جميع المراحل السنية باستثناء المحترف الأجنبي، والذي يتم التعاقد معه لفئة الرجال فقط.

وأكد نبيل عاشور أمين عام الاتحاد أن اللائحة تسمح لكل فريق مشاركة 3 لاعبين من فئات أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين في المباراة دون تحديد عدد معين لكل فئة فمن الممكن أن يدفع الفريق بثلاثة لاعبين من أبناء المواطنات في المباراة، وهناك مرونة في التطبيق، ومن المنتظر أن يتم تجربة اللائحة الجديدة في ظل ردود الأندية والمطالبة بفتح التسجيل دون اعتماد مشاركة 3 لاعبين فقط من هذه الفئات في كل مباراة.

وأوضح «من الممكن أن يتم تقييم التجربة وتعديلها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والوصول إلى الشكل المناسب في التطبيق، والذي يساعد في تطوير كرة اليد بالإضافة إلى أن دخول هذه الفئات قد يدفعنا إلى إلغاء اللاعب الأجنبي الذي يستنزف أموال الأندية، ولكن سيتم دراسة كافة الأمور قبل إصدار أية قرارات».

من ناحية أخرى، غادر نبيل عاشور أمس، متوجهاً إلى صلالة للمشاركة في البطولة الآسيوية السادسة عشرة للشباب والتي تستضيفها سلطنة عمان وتنطلق غداً، وتستمر حتى 26 يوليو الجاري، المؤهلة إلى بطولة العالم في إسبانيا العام المقبل، ضمن اللجنة الفنية للبطولة.

وفي الوقت نفسه، اعتذر الاتحاد عن عدم مشاركة طاقم تحكيم إماراتي في هذه البطولة، وهما الحكمان القاريان محمد ناصر وخالد جمال الشامسي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير وصعوبة التجهيز للبطولة وأداء اختبارات «الشتر» المقررة من الاتحاد الآسيوي.

على جانب آخر، اختتم منتخب الناشئين المرحلة الثانية للإعداد بنادي الوصل أمس، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام بالعاصمة الأردنية عمان من 14 إلى 27 سبتمبر المقبل، والمؤهلة البطولة العالم للناشئين بمقدونيا 2019، ويبدأ المنتخب تحت قيادة المدرب الوطني قاسم عاشور مرحلة الإعداد الثالثة بصالة النهيانية بالعين بعد غد، وهو التجمع الداخلي الأخير في المرحلة الأولى التي بدأت بصالة بني ياس.

ويتوجه المنتخب للمعسكر الخارجي الأول للمنتخب في البحرين ثم السعودية، من 24 إلى 30 يوليو، وتعود التجمعات الداخلية مجدداً بصالة الأندية حتى 25 أغسطس بعدها يسافر المنتخب إلى معسكر مقدونيا في 27 أغسطس إلى 9 سبتمبر، يتخلله خوض 6 مباريات تجريبية، وبعدها العودة للبلاد لبدء التجهيز للسفر إلى الأردن، يوم 12 سبتمبر ليدخل أجواء البطولة التي تنطلق 14 سبتمبر.