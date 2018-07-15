علي عيد يحترف في دينامو زغرب الكرواتي

العين (الاتحاد)
وصلت بعثة فريق العين إلى سلوفينيا التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي للزعيم العالمي ويستمر حتى 17 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى مدينة زغرب الكرواتية 26 من الشهر الجاري وحتى الخامس من أغسطس المقبل لخوض مباراتيه الرسميتين في البطولة العربية أمام وفاق سطيف الجزائري.
وكان في استقبال البعثة المؤلفة من 42 شخصاً، والتي غادرت أمس الأول، على متن طائرة خاصة، مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق، والذي سبقها للوقوف على الترتيبات الخاصة بالمعسكر.
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من ناحية أخرى، أعلن النادي، عن انتقال المهاجم علي عيد «20 سنة»، إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
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