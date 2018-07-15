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العين يبدأ المعسكر الخارجي ويعتمد «التجارب»

علي عيد يحترف في دينامو زغرب الكرواتي
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تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018

العين (الاتحاد)

وصلت بعثة فريق العين إلى سلوفينيا التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي للزعيم العالمي ويستمر حتى 17 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى مدينة زغرب الكرواتية 26 من الشهر الجاري وحتى الخامس من أغسطس المقبل لخوض مباراتيه الرسميتين في البطولة العربية أمام وفاق سطيف الجزائري.

وكان في استقبال البعثة المؤلفة من 42 شخصاً، والتي غادرت أمس الأول، على متن طائرة خاصة، مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق، والذي سبقها للوقوف على الترتيبات الخاصة بالمعسكر.

ويتضمن برنامج الإعداد الخارجي «للزعيم»، مباراتين يومي 21 و26 يوليو الجاري في سلوفينيا، بالإضافة إلى مباراتي الفريق الرسميتين بكأس العرب يومي 31 يوليو الجاري و4 أغسطس المقبل في كرواتيا، ثم تعود البعثة إلى سلوفينيا 5 أغسطس ليكمل الفريق برنامجه الإعدادي هناك، والذي من المقرر أن يختتم مبارياته الودية يوم 14 قبل أن يعود إلى الدولة 7 أغسطس.

من ناحية أخرى، أعلن النادي، عن انتقال المهاجم علي عيد «20 سنة»، إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، إن علي عيد هو أحد أبرز مواهب كرة القدم الذين أبرم معهم النادي أخيراً عقوداً احترافية طويلة الأمد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب الكرواتي، في تجربة احترافية مهمة بالنسبة للاعب الحاصل في الموسم الماضي على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الرديف بعد أن أحرز 20 هدفاً في المسابقة. ... المزيد
     
 

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