السينما.. تعبير في الزمان والمكان

جان ميتري

إعداد وتقديم: إبراهيم الملا







يعد المخرج والناقد جان ميتري (1907 - 1988) واحداً من أهم منظّري السينما الفرنسية، وهو من مؤسسي مجمع الأفلام في فرنسا، وسينماتيك فرنسا في العام 1938، وكان من المبادرين لوضع أسس علم الجمال وعلم النفس في السينما، ومن أوائل المثقفين الذين نقلوا تطبيقات السينما من الأستوديو إلى قاعة المحاضرات في الجامعة، حيث قدم دروساً وشروحاً وافية وتفصيلية لطلابه بالتوازي مع بزوغ العصر الذهبي لسينما المؤلف ودخول صناعة الأفلام في تجارب بصرية مدهشة مع ولادة تيار الوعي والسرد الذاتي والسريالية وتطور تقنيات التصوير والمونتاج، واقترانها بكشوفات بصرية فريدة في تلك الحقبة.



هنا شذريات من كتابه:«علم جمال وسيكيلوجيا السينما»، الذي بات مرجعاً مهماً لأجيال متعاقبة من صناع الأفلام في الفترة المبكرة لظهور التيارات والمدارس السينمائية المختلفة في أوروبا وأميركا واليابان، وصولاً إلى الزمن الراهن، حيث ما زالت أصداء ورؤى وتحليلات هذا الكتاب حاضرة ومؤثرة في الجيل السينمائي الجديد.



