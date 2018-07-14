الشامسي مديراً لـ «الصقور»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

وضعت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، ثقتها في باسم عبدالله الشامسي، مدير الفريق الأول، لمتابعة عمله ضمن الكادر الإداري للنادي، تقديراً للجهود الكبيرة التي قام بها في الموسم الماضي لدعم استقرار الفريق، وتهيئة أفضل الظروف أمام كل ما يمكن أن يحقق الاستقرار المطلوب للنادي. وبدأ الفريق أمس الإعداد للموسم الجديد في التجمع الداخلي الذي انطلق في مقر النادي، ضمن الخطة المقررة من المدرب التونسي جلال قادري قبل الانتقال إلى معسكر صربيا 28 يوليو الجاري، وخوض 4 وديات مع أندية.

ويسعى مسؤولو النادي لإكمال الفحوص الطبية للاعبين، بما يضمن الفراغ من هذا الملف في الوقت المناسب لتدشين مرحلة التدريبات البدنية، بعدما أعلن المدرب جلال قادري إجراء 12 حصة تدريبية للصقور في التجمع الداخلي قبل الانتقال إلى صربيا. وكشفت فاطمة علي المعمري، عضو مجلس إدارة النادي، مشرفة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، عن رغبة كبيرة في متابعة التميز الذي بدأته اللجنة الموسم الماضي، وتقديم الإضافة المطلوبة وربطها بالجانب الرياضي، بما يحقق التطلعات المرجوة في ظل الاهتمام الكبير من مجلس إدارة النادي بكل ما يمكن أن يضع النادي في المقدمة. وأشارت إلى أن الثقة الغالية باختيارها عضواً في مجلس إدارة النادي، تمثل دافعاً قوياً لها لمضاعفة جهودها والعمل ضمن فريق العمل لتطوير البرامج الثقافية والاجتماعية وتفعيلها، وخلق بيئة ثقافية متناسقة مع البيئة الرياضية، ومتكاملة في منظومة برامج وأنشطة، تدعم النمو الفكري والجسدي للأطفال والناشئة والشباب في النادي.

وأضافت: «هناك برامج عدة يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة، وحصلت على خبرة مهنية كبيرة من خلال عملي في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وعضوية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورابطة أديبات الإمارات، ومنتدى شاعرات الإمارات، ومن خلال فريق العمل في النادي لن ندخر جهداً في الوصول إلى الأهداف المطلوبة، من خلال الأنشطة والبرامج الثقافية لتفعيل دور النادي الشامل».