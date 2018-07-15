سانتوش يتصدر «المصنفين» تحت 2100 نقطة

الشارقة (الاتحاد)

تصدر الهندي سانتوش بورشوثامان بطولة صيف الشارقة الدولية للمصنفين تحت 2100، التي ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى الأربعاء المقبل بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة، وجاءت صدارة سانتوش بعد فوزه في الجولة الرابعة على الفلبيني روبيرتو كارانداج محققاً العلامة الكاملة بأربع نقاط من أربع جولات، ويلاحقه في المركز الثاني المصري رامز سمير والهندي عبيد علي مجاور برصيد 3,5 نقطة.

وكان المصري رامز سمير قد حقق فوزاً مستحقاً على حساب الفلبيني المخضرم أنتونيو مولينا، كما فاز الهندي عبيد مجاور على المخضرم اللبناني الأستاذ الاتحادي عبدو سوموف، ويحل بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط 5 لاعبين يتقدمهم لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حمد عصام الذي تعادل في الجولة الرابعة مع الهندي سامسون ستانلي ليتساوى مع الهندي سامسون ستانلي والفلسطيني راجي صايل والفلبينيان ايدوين فيرير وروبيرتو كارانداج بالنقاط ويبتعد عنهم بفارق كسر التعادل.

وشهدت منافسات هذه الجولة حضور ومتابعة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس طلال أحمد الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجهاز الفني، وجيفري بورج ممثل الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس المكتب الإقليمي وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج.

وفي بطولة صيف الشارقة للمصنفين دولياً تحت 1500 نقطة والتي تقام في التوقيت نفسه تصدر 4 لاعبين الترتيب برصيد أربع نقاط كاملة مع نهاية الجولة الرابعة، وهم لاعبا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الناشئين زايد سلطان الطاهر وحمد بدر حوير والتايلاندي راشد فارس الريامي والأوزبكي عزيز سالييف، وذلك بعد فوز الناشئ زايد سلطان الطاهر على لاعب نادي الفجيرة نواف علي المنصوري، وحمد بدر حوير على الهندي رافائيل شارون، والأوزبكي عزيز سالييف على الكويتي زيد الزيد، وفوز التايلندي راشد فارس الريامي على الفلسطيني محمد إحسان.

وجاء بالمركز الثاني برصيد 3.5 نقطة 3 لاعبين، هم الهندي فيشال كودري والدولية الإيرانية نور الزهراء ناصر خضريان ولاعب نادي الشارقة عمر محمد الطاهر، فيما يأتي بالمركز الثالث 19 لاعباً يتقدمهم الهندي ريان شارون والعراقي إسماعيل طارق ولاعب نادي الشارقة خالد طارق الطاهر.

وأكد المهندس طلال أحمد الزعابي، أن هذه البطولات تأتي ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية التي ينظمها النادي وخطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في البطولات المحلية والدولية القادمة.

وأشار إلى أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سينظم في الفترة المقبلة سلسلة بطولات دولية تستهدف الناشئين.