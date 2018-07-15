8 ميداليات للإمارات في «جو جيتسو آسيا» بكازاخستان

أكتاو (الاتحاد)

أحرز لاعبو ولاعبات الإمارات 8 ميداليات في بطولة آسيا الثالثة للجو جيتسو التي أقيمت على مدار يومين في مدينة أكتاو بكازاخستان، وفازت مها الهنائي بالميدالية الفضية في منافسات الإناث، فيما حققت زميلاتها عليا الظاهري وعليا الظنحاني وشمسة العامري وهيا الجهوري 4 ميداليات برونزية، فيما أحرز حمدان البلوشي، وخليفة السويدي، وسلطان آل علي 3 ميداليات برونزية بواقع واحدة لكل منهم.

شارك في البطولة 17 دولة من بينها 5 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والأردن ولبنان والعراق، وتكتسب هذه البطولة أهمية خاصة كونها المنافسة الرسمية الأخيرة التي تسبق دورة الألعاب الآسيوية «جاكرتا 2018» التي ستقام الشهر المقبل.

وأكد عبد الله الشامسي إداري المنتخب أن المكتسبات التي تحققت من المشاركة بالجملة، وإلى جانب الميداليات الثماني «فضية، و7 برونزيات»، اكتسب اللاعبون واللاعبات خبرة دولية وقارية، ولا سيما أن معظمهم يشاركون للمرة الأولى، موضحاً أن لاعبي ولاعبات الإمارات قدموا مستوى جيداً، وكانوا عند حسن الظن بهم، خاصة أن رحلة السفر كانت طويلة وشاقة من أبوظبي إلى دبي، ومنها إلى مدينة المآتي، ثم إلى أكتاو بالطائرة لمدة 4 ساعات، ناهيك عن ساعات الانتظار في المطارات، قبل أن يخضعوا لإجراءات الوزن الرسمية في صباح اليوم التالي، دون الحصول على الراحة الكافية.

وقال: البطولة كانت قوية للغاية، لأن اللعبة شهدت تطوراً ملحوظاً في آسيا في ظل الخطة الطموحة التي وضعها الاتحاد القاري برئاسة عبد المنعم الهاشمي لنشرها وتطويرها على مدار السنوات الأربع الأخيرة، والتي نتج عنها ارتفاع عدد الاتحادات الوطنية من 12 إلى 40 اتحاداً، فضلاً عن كثرة عدد البطولات والمنافسات التي تقام على مستوى المناطق والقارة بشكل عام، وقد شارك في البطولة معظم لاعبي المنتخبات التي سوف تشارك في أسياد جاكرتا، وبالتالي فقد كانت فرصة مثالية للتعرف على آخر ما وصلوا إليه جميعاً قبل شهر من الأسياد الذي يستعد له الاتحاد منذ فترة طويلة.