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27 لاعباً يستعدون للمشاركات المقبلة

5 ساعات تدريب يومياً للجولف في معسكر ألمانيا
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تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018

دبي (الاتحاد)

تواصل منتخبات الجولف تدريباتها وعلى مدار 5 ساعات يومياً، خلال معسكرها الخارجي الذي يقام في مدينة فلسيني الألمانية ويمتد حتى 22 يوليو الجاري، بمشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، وذلك استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وضمت البعثة، العديد من اللاعبين على مستوى الرجال، ومحمد عادل الهاجري وراشد العمادي وراشد القبيسي على صعيد منتخب الشباب، والدكتورة رباب الحاج وريما الحلو وعلياء العمادي ورقية الكعبي على صعيد منتخب السيدات، وعبيد الحلو وعبد الله كلبت ومحمد سكيك وماجد لوتاه على صعيد منتخب الناشئين، ومن الصغار أبناء الجسمي راشد وسلطان وأبناء عادل زايد وعلي وأبناء الحفيتي راشد وروضة وشهد السويدي.

يرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات، وضمت المدربين التونسي سمير الولاني، والبريطاني راينو رودلف ومواطنته أبريل فامي.

وأكد خالد مبارك الشامسي أن المعسكر يمثل محطة هامة في التحضيرات للمشاركات المقبلة، وقال: التدريبات المكثفة التي اعتمدتها الأجهزة الفنية على هامش معسكر ألمانيا عبر حصص تدريبية يومية تمتد كل منها لخمس ساعات، ستسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، خصوصاً أن المعسكر يأتي استكمالاً لمراحل الإعداد التي تمت سابقاً، بجانب أن كل اللاعبين سبق لهم التواجد في بطولات محلية وخارجية على مدار الأشهر الماضية.

وأشاد الشامسي، بحماس اللاعبين واللاعبات لخوض المعسكر، وقال: الروح العالية والعزيمة على تطور الأداء على مستوى الفردي في ظل المنافسة على تنفيذ دقيق لبرنامج التدريبات هو الشعار الذي وضعه جميع اللاعبين نصب أعينهم لخوض المعسكر تحت إشراف نخبة من المدربين، خصوصاً أن ما يميز مدينة فلسيني الألمانية وفرة الملاعب والتجهيزات، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإقامة العديد من التجارب الودية مع لاعبي الفرق العربية والأجنبية المتواجدة في المنطقة، ما يمنحنا صورة واضحة على جهوزية لاعبينا وتحفيزهم بصورة دائمة على المنافسة. ... المزيد
     
 

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