«هاتريك جودلفين» يرفع رصيد خيول الإمارات إلى 8 انتصارات

دبي (الاتحاد)

رفعت خيول الإمارات انتصاراتها إلى 8 في ختام مهرجان «جولاي كب»، الذي أقيم على مدى 3 أيام، بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا، وحصدت خيول فريق جودلفين منها 7 ألقاب سيطر بها على بطولة الملاك في المهرجان بعد أن أضافت في سباقات اليوم الأخير ثلاثية رائعة أمس، وشهد السباق، عدد كبير من الملاك، وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية. منها 7 لخيول جودلفين.

ووضع المهر «كورتو» بصمة مبكرة قوية في السباقات الكلاسيكية للعام المقبل بانتصار كاسح بسباق ج2 سوبرلاتيف ستيكس لمسافة 1400 متر.

وانطلق المهر ذو السنتين وابن الفحل «دباوي»، والذي حقق فوزا مثيرا في تجربته الأولى على مسافة ستة فيرلونج بإشراف مدربه شارلي أبلبي وبقيادة الفارس وليام بيوك، وما لبث أن استقر في الصف الثالث من بين سبعة مشاركين.

وانتقل «كورتو» بقوة خلال السباق وعزز من سرعته بصورة طيبة ليعتلي الصدارة على مشارف الفيرلونج الأخير قبل أن ينطلق بسرعة أكبر ليتفوق بثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن منافسيه، وفي زمن بلغ 1:25:48 دقيقة على أرضية جافة.