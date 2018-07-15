جورجينيو أول صفقات تشيلسي مع ساري

لندن (أ ف ب)

لم تمض ساعات معدودة على الإعلان الرسمي عن تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري خلفاً لمواطنه انطونيو كونتي، حتى أجرى النادي اللندني أولى صفقاته للموسم الجديد بضم لاعب وسط نابولي الإيطالي من أصل برازيلي جورجينيو.

وكشف تشيلسي في موقعه الرسمي، أن «جورجينيو لحق بماوريتسيو ساري من نابولي إلى تشيلسي وأصبح بذلك أول تعاقد لنا لهذا الصيف»، كاشفاً بأن لاعب الوسط البالغ 26 عاماً «وقع عقداً يمتد لخمسة أعوام وسيرتدي القميص رقم 5».

ولعب جورجينيو تحت إشراف ساري من 2015 حتى الموسم المنصرم وكان من الركائز الأساسية التي ساهمت بقيادة النادي الجنوبي إلى وصافة الدوري مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة. وبعد أن حمل قميصه الجديد بصحبة ساري، قال جورجينيو «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في تشيلسي، ليس من السهل أن تصبح جزءاً من هذا النادي الكبير، وبالتالي أنا سعيد جداً جداً، ومتحمس للعب في دوري قوي إلى هذه الدرجة، لفريق يقدم كل شيء من أجل اللعب والفوز».

وولد جورجينيو في البرازيل لكنه انتقل منذ الصغر إلى إيطاليا، حيث تنحدر أصولة، وبدأ مشواره الكروي مع فيرونا الذي لعب في فرقه العمرية من 2007 حتى 2010 قبل أن تتم ترقيته إلى الفريق الأول الذي دافع عن ألوانه حتى 2014 «تخللها فترة إعارة لسامبونيفاتشيزي» قبل الالتحاق بنابولي عام 2014. وتوج جورجينيو الذي خاض 8 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي منذ 2016، بلقب كأس إيطاليا والكأس السوبر مع نابولي عام 2014.