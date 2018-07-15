لقب «ويمبلدون» بين ديوكوفيتش وأندرسون

لندن (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش النهائي الخامس له في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الماراثوني على الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا 6-4,3-6,7-6 (11-9)، 3-6,10-8 في مباراة استمرت على مدى يومين.

ويواجه اللاعب الصربي، المتوج بلقب ويمبلدون ثلاث مرات أعوام 2011 و2014 و2015، اليوم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الأميركي جون ايسنر بعد 6 ساعات و36 دقيقة، في ثاني أطول المباريات في تاريخ «الجران سلام».

وتأهل ديوكوفيتش المصنف الثاني عشر إلى نهائي إحدى الدورات الكبرى للمرة الأولى منذ فلاشينج ميدوز 2016 بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب وأثرت على مستواه.

وبحال تتويج ديوكوفيتش سيحرز لقبه الثالث عشر في البطولات الكبرى، بفارق أربعة ألقاب عن نادال وسبعة عن السويسري روجيه فيدرر.