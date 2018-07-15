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نادال يسقط بضربات النجم الصربي

لقب «ويمبلدون» بين ديوكوفيتش وأندرسون
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تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018

لندن (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش النهائي الخامس له في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الماراثوني على الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا 6-4,3-6,7-6 (11-9)، 3-6,10-8 في مباراة استمرت على مدى يومين.

ويواجه اللاعب الصربي، المتوج بلقب ويمبلدون ثلاث مرات أعوام 2011 و2014 و2015، اليوم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الأميركي جون ايسنر بعد 6 ساعات و36 دقيقة، في ثاني أطول المباريات في تاريخ «الجران سلام».

وتأهل ديوكوفيتش المصنف الثاني عشر إلى نهائي إحدى الدورات الكبرى للمرة الأولى منذ فلاشينج ميدوز 2016 بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب وأثرت على مستواه.

وبحال تتويج ديوكوفيتش سيحرز لقبه الثالث عشر في البطولات الكبرى، بفارق أربعة ألقاب عن نادال وسبعة عن السويسري روجيه فيدرر.

وتراجع ديوكوفيتش كثيرا بعد فلاشينج ميدوز 2016 عندما سقط أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا، فخسر المركز الأول في التصنيف العالمي وتراجع إلى المركز الـ 21 حالياً، كما خسر حافزه بعد جراحة أجريت له في كوعه الأيمن مطلع السنة... ... المزيد
     
 

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