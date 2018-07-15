لقب «ويمبلدون» بين ديوكوفيتش وأندرسون

لندن (أ ف ب)
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش النهائي الخامس له في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الماراثوني على الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا 6-4,3-6,7-6 (11-9)، 3-6,10-8 في مباراة استمرت على مدى يومين.
ويواجه اللاعب الصربي، المتوج بلقب ويمبلدون ثلاث مرات أعوام 2011 و2014 و2015، اليوم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الأميركي جون ايسنر بعد 6 ساعات و36 دقيقة، في ثاني أطول المباريات في تاريخ «الجران سلام».
|
وبحال تتويج ديوكوفيتش سيحرز لقبه الثالث عشر في البطولات الكبرى، بفارق أربعة ألقاب عن نادال وسبعة عن السويسري روجيه فيدرر.
|