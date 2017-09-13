إنجــاز تنـويري كبيــر لـ «أبوظبي»

استطلاع: إبراهيم الملا - عبير زيتون - نوف الموسي - فاطمة عطفة - غالية خوجة

شكّل خبر افتتاح متحف لوفر أبوظبي في الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم، صدى إيجابيا ومبهجا لدى العديد من الفنانين والمثقفين المواطنين والمقيمين في الدولة، خصوصا وأن المتاحف الكبرى والاستثنائية في أي بلد هي أشبه بالمنارات الحضارية ذات الإشعاع الفكري المعرفي الممتد كبشارة مضيئة في قلب المستقبل، وفي بؤرة القيم الإنسانية المسكونة بالتنوّع والتغيّر والتّطور، استنادا إلى ماض بشري عريق، ينطوي على علوم وخبرات واستكشافات صنعت أسس وجذور المدن والمجتمعات المستقرة، وصولا إلى حاضر مفعم بطاقة إيجابية توّاقة للاستفادة من هذه الخبرات العتيقة والبناء عليها بروحية جديدة، يمتزج فيها الأثر الفني مع الطموح التقني.

في هذا الاستطلاع يتحدث عدد من الأدباء والفنانين عن القيمة التنويرية المنتظرة من متحف اللوفر بأبوظبي، وعن الأبعاد المستقبلية القابلة للاستثمار الدائم للإنسان المبدع على هذه الأرض، الإنسان المفارق لخرافة الجهل وجمود الوعي، والمقبل على جدلية العقل وديمومة الجمال.

هزاع بن زايد:

الاستثمار في الفن هو استثمار في مستقبل أفضل للأجيال

أبوظبي (وام)