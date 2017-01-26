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فاطمة الكيتوب.. «فتاة مثالية» عاشقة للإنجاز
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

هناء الحمادي (رأس الخيمة)

فاطمة الكيتوب ليست طالبة متميزة على الصعيد الجامعي فقط، بل استطاعت خلال الثانوية العامة أن تحصل على لقب «الفتاة المثالية»، ومنذ لحظة تكريمها في جائزة رأس الخيمة، التي عقدت تحت شعار «منك القيادة ومنا الولاء»، متخطية 18 منافسة، أدركت أن «القمة قد تكون صعبة المنال لكن الأصعب الثبات عليها».

ونشأت الكيتوب (19 سنة)، التي تدرس تخصص علوم سياسية، والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بجامعة الإمارات، في بيئة داعمة أكسبتها الثقة بالنفس، فعرفت ميولها وسعت إلى تطويره وتنميته، وصولاً لوضع قائمة طويلة بما تود إنجازه.

وعن فوزها بلقب الفتاة المثالية، تقول «شعرت لوهلة أنني اقتربت من أحلامي وما أسعى إليه وأصبحت فخورة جدا بكوني في بيئة تصنع من المبدعين شيئاً عظيماً، ومتفائلة دائماً بما سأحققه».

وحصلت الكيتوب على هذا اللقب بعد أن حققت شروطاً عدة، إلى ذلك، تقول «لابد لمن تحصل على هذا اللقب أن تتصف بمواصفات أهمها أن تتمسك بمبادئها، وأن تدافع عن قيمها وتجسدها، أن تفخر بدينها ولغتها»، مضيفة «نحن الشباب لدينا قوة جبارة لتحقيق ما نريد، وقد استثمرت هذه الميزة لأحصل على اللقب».

وتوضح أنها تدافع عن مبدأ مهم جداً وهو السلام، مضيفة «وجدت نفسي اخترت تخصص العلوم السياسية لأكون ملمّة بالأمور الدولية التي من خلالها أستطيع الدفاع عن قيمنا ومكتسباتنا». ... المزيد
     
 

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