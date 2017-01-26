كهف سري تحت منزل منذ 200 عام

القاهرة (الاتحاد)

أصيب مجموعة من الطلاب البريطانيين بالدهشة عندما وجدوا «كهفاً سرياً» يعود تاريخه إلى 200 عام مضت مخبأ تحت قبو منزل طلاب مستأجر في شيروود، بمدينة نوتنغهام الإنجليزية.

وحسب الموقع الإلكتروني metro جاء الاكتشاف عندما كان بعض العمال يقومون بتركيب إضاءة جديدة لحالات الطوارئ في الطابق الأرضي وتركوا الباب مفتوحاً، حيث نزل الطلاب لاستكشاف القبو قبل أن يجدوا باباً مؤدياً إلى مجموعة أخرى من الدرج، والتي اقتادتهم إلى الكهف أسفلها.

وأكد الخبراء أن الاكتشاف المدهش يعود إلى القرن الـ19 وربما كان يستخدم كقبو محلي في حقبة الثمانينيات.

وأضافت الطالبة ستيفاني بينيت «20 عاماً» التي تدرس الصحافة والإعلام في جامعة نوتنغهام ترينت أنه ليس كهفاً كبيراً، بل يبلغ طوله ستة أقدام وعرضه أربعة أقدام، ولكنه أمر مثير للغاية، وأن المجموعة نزلت جميعاً معاً لأنهم شعروا بالرعب عند اكتشافه وكانوا خائفين مما قد يجدونه.

وأكد مسؤولو مجلس مدينة نوتنجهام وعلماء الآثار الاكتشاف، موضحين أنه يتسم بالعصرية، وهو مثال جيد على هذا النوع من الكهوف، وأنه سيتم تسجيله في قاعدة البيانات الرسمية.

ويوجد في المدينة أكثر من 700 كهف تعود للقرنين الـ18 والـ19، ولكن يعود أقدمها إلى عام 1250.