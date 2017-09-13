بالفيديو.. «أبل» تفاجئ العالم بـ «جيل 8» وتذهله بـ «آيفون x»

لوس أنجلوس (وكالات)

تألقت دولة الإمارات حين ظهرت شوارع دبي على الشاشة الكبيرة خلال إعلان عملاقة التكنولوجيا «أبل» عن «جيل 8» من هواتفها الذكية «آي فون 8، و8 بلس» الذي سيطرح في الأسواق 23 سبتمبر ويبدأ الطلب الجمعة المقبل، وبالإضافة إلى المفاجأة «آي فون X»، الذي أُطلق عليه «آي فون 10»، ويبدأ طلبه 27 أكتوبر المقبل ويتوافر 4 نوفمبر، والجهاز يدعم اللمس ثلاثي الأبعاد، والتعرف على الوجه «face id»، ويتميز بعدم وجود زر «هوم» لتكون إعادة التشغيل بالضغط على الشاشة، كما كشفت الشركة النقاب عن الجيل الثالث من ساعة أبل، المزودة بـ«شريحة اتصال» وأعلنت عن نظام التشغيل «IOS11»، وجهاز «آبل TV 4K HDR»، بالإضافة إلى حزمة أكسسوارات تغير مفهوم استخدام الأجهزة التكنولوجية، حيث قاعدة الشاحن اللاسلكي «airpower» للهاتف والساعة.

وانطلق الحفل مساء أمس في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية بالإعلان عن جيل جديد من الساعة الذكية «آبل ووتش»، والتي تحتوي على قدرات الهاتف المحمول، وهو ما يعني أنها لن تحتاج إلى الارتباط بهاتف «آيفون» حتى يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الهاتفية أو سماع الموسيقى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نظام «جي بي إس»، وتبدأ أسعارها من 399 دولاراً.

وجاء جيل 8 «آي فون 8، و8 بلس» بتصميم مصنوع من الزجاج في الأمام والخلف وبألوان الفضي والرمادي والذهبي، ويتمتع الهاتفان بمقاومة المياه، وجاءت شاشة آي فون 8 بقياس 4.7 بوصة و 8 بلس 5.5 بوصة، مع تحسين الصوت في الهاتفين ليكون ستريو من الأعلى والأسفل، وبكاميرا خلفية 12 ميجابكسل، تعطي ألواناً أكثر وتستهلك طاقة أقل، وتدعم التثبيت البصري.

كما طرحت الشركة «آيفون X» الذي لن يحتوي على الزر الأساسي الشهير الخاص بهواتف آيفون، ويستخدم الأشعة تحت الحمراء للتعرف على ملامح وجه المستخدم وذلك لفتحه وبدء استخدامه، وسيحل التعرف على ملامح الوجه أو ما يعرف «هوية الوجه» محل «اللمس» كوسيلة للتأكد من هوية مستخدم الجهاز، كما يحتوي الجهاز على شاشة بكامل سطح الهاتف داخل إطار من الصلب المصقول وخلفية زجاجية.