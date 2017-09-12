«القهوة» على طريق الانقراض!

واشنطن(أ ف ب)

خلصت دراسة حديثة إلى أن الاحترار المناخي يهدد المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة البن في أميركا اللاتينية أكبر منطقة منتجة لهذه الحبوب في العالم، مع سيناريو تشاؤمي عن انخفاض محتمل في الإنتاج بنسبة تقرب من 90% بحلول عام 2050، وأوضح الأستاذ في معهد روبنشتاين البيئي في جامعة فيرمونت تايلور ريكتس، وهو أحد معدي الدراسة التي نشرت نتائجها في حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم «بناس» أن البن هو من الحبوب الزراعية الأثمن في العالم وتتطلب زراعته مناخاً ملائماً، فضلاً عن عدد كاف من النحل لتلقيحه.

وقال الباحث: هذه الدراسة الأولى التي تظهر كيف سيؤثر الاحترار المناخي على الأرجح على البيئة لأشجار البن والنحل بطريقة ستلحق أضراراً دائمة بالمنتجين.. والتهديد الأكبر يطال أفضل أنواع البن، إذ إن محاصيل حبوب أرابيكا المنتجة في أميركا اللاتينية لا تتحمل التبدلات في درجات الحرارة والرطوبة ومستوى التعرض لأشعة الشمس، أما بن روبوستا المستخدم خصوصاً في تحضير القهوة السريعة الذوبان، فهو أكثر مقاومة، وهو ينتج خصوصا في أفريقيا. وحسب سيناريو احترار معتدل أو مرتفع «أكثر من درجتين مئويتين» بحلول 2050، سيتم تقليص إنتاج الحبوب بنسبة تراوح بين 73% و88% في المناطق الأكثر ملاءمة اليوم لزراعة البن تحت تأثير مشترك لزوال جزء من النحل والأشجار.