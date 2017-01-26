النساء أكثر ثقة بعد الثلاثين

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة عن أن النساء يشعرن بمزيد من الثقة بأنفسهن كلما تقدمن في السن، على الرغم من أن التقدم في العمر يصيب البعض بالفزع.

وأوضحت الدراسة الاستطلاعية، التي شملت 2000 امرأة، أنه على الرغم من تباطؤ التمثيل الغذائي لدى النساء كلما اقتربن من سن الشيخوخة، أصبحن أكثر تقبلاً لأجسادهن.

ووفقاً للدراسة، التي أجراها موقع المتجر الإلكتروني الأسترالي لبيع الملابس «Showpo»، ارتفعت الثقة لدى النساء اللاتي بلغن 30 عاماً بنسبة 23 في المائة.

وأفادت أن أكثر من 63 في المائة من النساء كن سعيدات بشكل أجسادهن ولن يغيرن أي شيء، وقالت الرئيس التنفيذي لشركة Showpo جين لو إن الاستطلاع وجد أن الأغلبية الساحقة من النساء يصبحن أكثر تقبلاً لأجسادهن كلما تقدمن في العمر، وهو الدافع الأساسي الذي يدفعهن لشراء ملابس جديدة على مواقع الإنترنت.