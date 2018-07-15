محمد بن راشد ومحمد بن زايد: علاقات استراتيجية تحقق تطلعات الشعبين

أبوظبي (وام)

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالزيارة التاريخية التي يقوم بها ضيف البلاد فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة على رأس وفد صيني كبير، بهدف تعميق أواصر التعاون التجاري والثقافي والعلمي بين البلدين.

واحتفاء بهذه الزيارة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق الأسبوع الإماراتي - الصيني الذي يستمر من 17 يوليو الجاري، لغاية 24 من الشهر نفسه، ويهدف إلى إبراز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والتبادل الثقافي، وعلاقات الصداقة بين الشعبين، وسوف تحتفل الدولة سنوياً بالأسبوع الإماراتي الصيني، على أن تتزامن الاحتفالات في العام القادم مع الاحتفالات برأس السنة الصينية.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «نرحب بضيف البلاد الرئيس الصيني الصديق شي جين بينغ في هذه الزيارة التاريخية التي تحتفي بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التعاون المثمر والمستقبل الواعد»، مضيفاً سموه «تحتضن الإمارات أكثر من 200 ألف صيني، وتضم 4000 شركة تجارية، ونحن الشريك الأكبر للصين في المنطقة، ونسعى لبناء روابط اقتصادية وثقافية واستثمارية طويلة المدى مع الصين».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تربطنا بجمهورية الصين الشعبية علاقة اقتصادية متينة، وروابط ثقافية واجتماعية وثيقة، ويسعدنا الاحتفاء في كل عام بثقافة عمرها آلاف السنين، وعلاقات استراتيجية تحقق رؤى البلدين والشعبين».