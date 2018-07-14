450 مهاجراً ينتظرون في البحر وسط خلاف بين إيطاليا ومالطا

روما (أ ف ب)

لا يزال نحو 450 مهاجرا، على متن سفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية المكلفة مراقبة الحدود «فرونتيكس»، في عرض البحر وسط خلاف بين إيطاليا مالطا حول الجهة المسؤولة عن استقبلاهم. وكان المهاجرون انطلقوا من ليبيا على متن مركب خشبي تم رصده فجر أمس الأول لدى عبوره المياه الإقليمية المالطية. ورفض وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة القومي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة، رسو مركبهم في الموانئ الايطالية وذلك تماشيا مع سياسة متشددة يعتمدها إزاء المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط. وأمس، وبعد نقل المهاجرين إلى سفينتين تابعتين لوكالة «فرونتيكس» أصر سالفيني على إصدار أوامر لهم «بالتوجه جنوبا إلى ليبيا أو مالطا».

ونقلت وكالات الأنباء الايطالية عن سالفيني قوله خلال محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي «نحن بحاجة إلى التصرف بعدالة واحترام وشجاعة في مواجهة مهربي البشر أولئك وتوليد تدخل أوروبي». وأوردت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر حكومية أن كونتي سيدفع باتجاه نقلهم فورا إلى دول أوروبية أخرى، وأنه لن يسمح لهم بالرسو.

من ناحيتها قالت مالطا إن المركب أقرب مسافة إلى إيطاليا وأن ركابها يريدون التوجه إلى شواطئها.

وأمس أكدت مالطا أنها أوفت بـ«كافة التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية حول تنسيق عمليات البحث والإنقاذ».وصباح أمس ومع اقتراب سفينتي «فرونتيكس» من المركب الخشبي ألقى عدد من المهاجرين بأنفسهم في المياه ما استدعى إطلاق عملية إنقاذ. وتم نقل ثمانية نساء وأطفال إلى جزيرة لامبيدوزا لتلقي العلاج.

وتحتل إيطاليا واليونان واسبانيا الواجهة في أزمة الهجرة التي تثير انقساما حادا في أوروبا حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين الساعين إلى بدء حياة جديدة في أوروبا.