30 مليون إيراني يجدون طرقاً لدخول المواقع المحظورة

طهران (د ب أ)

قال المدعي العام عبد الصمد خورامبادي أمس إن أكثر من 30 مليون إيراني يجدون طرقًا لتجاوز الحظر على الإنترنت في البلاد. لقد تحايل الإيرانيون على الحظر للحصول على إمكانية الوصول إلى تطبيقات مثل خدمة الدردشة (المحادثات) تيليجرام، التي تم حظرها منذ مايو الماضي، في معظم الحالات باستخدام تطبيقات «في بي إن».

ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن خورامبادي قوله إن تجاهل القوانين في البلاد بهذه الطريقة غير مقبول.

كما حمّل خورامبادي وزير الإعلام والاتصالات محمد جواد عزاري جاهرومي المسؤولية عن فشل القوانين.

وجهرومي(36 عاماً) هو أصغر وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد أعلن من قبل أنه يعتقد أن الحظر على تطبيقات الإنترنت أمر سخيف. لم يعد بإمكان المرء منع وصول الأشخاص إلى المعلومات في القرن الحادي والعشرين، على حد قوله. وتسبب تيليجرام وغيره من الشبكات الاجتماعية مثل إنستجرام وتويتر وفيسبوك في صداع برأس النظام الإيراني منذ سنوات.

يشار إلى أن الشبكات الاجتماعية محورية بالنسبة إلى الاحتجاجات والاضطرابات المناهضة للحكومة، وتمثل وسائل الاتصال الرئيسية بين المتظاهرين.

وتم انتشرت المعلومات ومقاطع فيديو وصور تسجل الاحتجاجات من خلال هذه الخدمات في الداخل والخارج، وبثتها وسائل الإعلام الدولية. وتطالب تيارات متشددة في إيران بحظر جميع مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.