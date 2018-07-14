أفغانستان: مقتل 162 مسلحاً وإغلاق 100 مدرسة بسبب تهديدات طالبان

كابول (د ب أ)

أعلن مسؤول أفغاني عدم قدرة التلاميذ الذهاب الى100 مدرسة في إقليم لوجار وسط أفغانستان أمس بعد إغلاق منشآت تعليمية بسبب تهديدات حركة طالبان. وقال عبد الوكيل كاليوال، رئيس إدارة التعليم في إقليم لوجار إن المسؤولين أغلقوا أكثر من 60 مدرسة، وسط مدينة بولي علام، عاصمة الإقليم، بسبب تهديدات الإرهابيين. وأضاف أنه مازالت 40 مدرسة أخرى مغلقة في منطقة محمد أغا التي تسيطر عليها طالبان. وهذا الإغلاق أدى إلى حرمان حوالي 60 ألف طالب من التعليم في الإقليم.

وذكر مسؤولون أن مسلحي طالبان بدأوا في تهديد المدرسين، في محاولة لإبقائهم في منازلهم بعد أن تكبد المسلحون خسائر فادحة، في عمليات عسكرية أخيرة في إقليم لوجار.

وفي الوقت نفسه، في إقليم هلمند جنوب البلاد، تم إغلاق 123 مدرسة منذ عشر سنوات، بسبب العنف المستمر، مما تسبب في تضرر أكثر من 600 ألف طالب.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الافغانية إنها قامت بـ11 عملية مشتركة وتوجيه 19 ضربة جوية في مختلف أنحاء البلاد، في الساعات الـ24 الماضية. وأضافت الوزارة في بيان أمس أن 162 متمردا مسلحا على الاقل قتلوا في الساعات الـ24 الماضية في عمليات شنتها قوات الأمن الافغانية في البلاد. وأضاف بيان الوزارة أن 66 متمردا آخر على الاقل أصيبوا وتم اعتقال آخر.

وتابع البيان أن سبعة من قادة حركة طالبان كانوا أيضا من بين المتمردين القتلى. وتم القيام بالعمليات في أقاليم ننجارهار وكونار وجزني وباكتيا وأوروزجان وزابول وقندهار وفرح وبادجيس وفرياب وقندوز وبلخ وباداخشان وهلمند، حسب البيان.

وخلال العمليات تم تدمير مخابئ المتمردين وأسلحة تخصهم، حسب الوزارة. ولم يكشف البيان عن معلومات حول الضحايا في صفوف قوات الأمن أو المدنيين. ولم يحدد بيان الوزارة الجماعات التي ينتمي إليها هؤلاء المتمردون. ومن المعروف حركة طالبان وتنظيم داعش يشنان هجمات تستهدف قوات الأمن والمصالح الحكومية في أفغانستان.