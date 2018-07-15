أفورقي: نحن وإثيوبيا شعب واحد وسنمضي قدماً معاً

أديس أبابا (وكالات)

تعهد الرئيس الإريتري اسياس افورقي أمس بحل الخلافات مع إثيوبيا خلال زيارة تاريخية إلى هذا البلد هدفها توطيد السلام بعد أقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن. ووصل أفورقي إلى أديس أبابا بعد خمسة أيام فقط على زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي ابيي أحمد إلى إريتريا في إطار عملية سلام تهدف إلى إنهاء سنوات من العداء والنزاع بين الجارتين التين كانتا تشكلان دولة واحدة.

وتبادل ابيي واسياس العناق في غداء رسمي السبت، حيث قال الزعيم الإثيوبي إن نظيره «يحظى بمحبة واحترام الشعب الإثيوبي الذي يفتقده».

من جهته، قال اسياس أمام نخب سياسية وثقافية اجتمعت في قصر تم تشييده خلال الحقبة الامبراطورية الإثيوبية «لم نعد شعباً في دولتين. نحن شعب واحد. سنمضي قدماً معاً».

كان ابيي في استقبال أفورقي في المطار وعزفت ثلاث فرق الموسيقى لدى مرورهما على السجاد الأحمر وأدى راقصون رقصات تقليدية.