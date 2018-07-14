رام الله (الاتحاد)

أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين، أن الاحتلال واصل خلال العام الجاري، استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاستدعاءات، والأحكام الجائرة، ولم تستثن القاصرات منها، وكبار السن، والمريضات، حيث رصد المركز (84) حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أن الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات، وذلك بهدف ردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال حتى لو كانت بشكل سلمي، لذلك صعد الاحتلال في استهداف النساء بالاعتقال التعسفي لمجرد الشبهة أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال خلال الفترة الماضية إلى (62)، موزعات بين سجني هشارون والدامون، بينهن النائبة خالدة جرار والمعتقلة إدارياً منذ عام، وجدد لها 3 مرات متتالية.

وبين أن الاحتلال اعتقل الجريحة خولة صبيح «(43 عاماً) من القدس بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بجراح متوسطة في القدمين، كذلك طالت الاعتقالات الفتاة التركية إيبرو أوزكان، وذلك خلال سفرها من مطار بن غوريون، واتهمها بمساعدة حركة حماس، ومؤخراً أطلق سراحها بعد شهر من الاعتقال، ووضعها تحت الإقامة الجبرية، ومنعها من العودة إلى بلادها، فيما اعتقل المسنة فرحة عبد دعنا (67 عاماً)، من القدس القديمة.

وأشار الأشقر إلى أن (84) حالة اعتقال، نُفذت منذ بداية العام الجاري بحق نساء وفتيات، بينهن (6) قاصرات، أصغرهن الطفلة رزان أبوسل (14 عاماً)، وأمضت 45 يوماً في السجون وأطلق سراحها، والطفلة سارة نظمي شماسنه، (14 عاماً) واعتقلت مع والدتها الحاجة رسيلة شماسنه، من القدس، وأطلق سراحها، والفتاة مي بسام عسيلة (14عاماً) من مخيم شعفاط، بحجة حيازة سكين وزجاجة غاز، وأطلق سراحها بعد التحقيق لساعات.

وأعاد الاحتلال خلال الشهور الستة الأولى من العام، اعتقال أربع أسيرات محررات، وهن ياسمين أبو سرور (20 عاماً) من بيت لحم، وحكم عليها بالسجن 7 شهور، وكانت اعتقلت سابقاً عام 2015 خلال زيارة شقيقها الأسير عرفة في سجن ايشل، وأمضت 3 شهور، والمحررة هبة محمد أبو جاجة من بيت لحم، وكانت أمضت 4 شهور في سجون الاحتلال، والناشطة وفاء عيسى أبو جمعة من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتهمة التحريض لمدة أسبوع، والمحررة فداء محمد خليل (23 عاماً)، من الخليل، وكانت اعتقلت العام الماضي وأمضت 6 شهور في سجون الاحتلال. وطالب مركز أسرى فلسطين، المؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة، التدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال، خاصة الاعتقال التعسفي دون مبرر قانوني.