الحمدالله يطالب بتحرك دولي لمنع تهويد «خان الأحمر»

رام الله (وكالات)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس بتحرك دولي فعلي لوقف تهديدات إسرائيلية بهدم قرية فلسطينية تقع بين شرق القدس والضفة الغربية.

وقال الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي في قرية الخان الأحمر «على المجتمع الدولي أن يترجم بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية حازمة لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية من خلال الهجمة التهجيرية».

وأضاف «أننا وبعد كل هذه العقود المتصلة من التشريد وسرقة الأرض والموارد والتوسع الاستيطاني، أحوج ما يكون لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال الإسرائيلي العسكري».

واتهم الحمد الله إسرائيل بالعمل على عزل القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية بغرض «استدامة وإطالة احتلالها العسكري في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية».