شهيدان بغارات إسرائيلية عنيفة على غزة

علاء مشهراوي (غزة، وكالات)

استشهد فلسطينيان في غارات جوية إسرائيلية بعد ظهر أمس على قطاع غزة استهدفت -على غرار تلك التي سبقتها فجرا- مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك غداة احتجاجات أمس الأول على الحدود بين القطاع وإسرائيل أوقعت شهيدين وأكثر من 200 جريح في صفوف الفلسطينيين.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أمس استشهاد فتيين فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى في غرب مدينة غزة.

وقال القدرة «استشهد الطفلان أمير وليد النمرة (15 عاما) من غزة ولؤي كحيل (16 عاما) جراء اصابتهما في الغارة الاسرائيلية على مبنى الكتيبة غرب مدينة غزة».

وتصاعد التوتر منذ بعد ظهر أمس الأول مع احتشاد آلاف الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية للقطاع في تحرك احتجاجي أطلقوا عليه اسم «جمعة خان الأحمر»، تيمناً بقرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة تعتزم إسرائيل هدمها.