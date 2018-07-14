إصابة 8 جنود خلال تطهير مناطق شرقي سامراء

سامراء (د ب ا)

أفاد مصدر عسكري عراقي في قيادة عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين بإصابة ثمانية من القوات العراقية في اليوم الأول من عملية تطهير مناطق شرقي قضاء سامراء .

وقال المصدر، إن» القوات وصلت إلى أهدافها المحددة في اليوم الأول حيث حررت قرى سدره والصلابخة والخاتونية والمناهلة شرقي قضاء سامراء» مضيفا «أنها (القوات) لم تواجه مقاومة تذكر، وأنها لم تجد أثرا لعناصر داعش حتى الآن».

وأوضح أن ثمانية من عناصر القوة المهاجمة أصيبوا بجروح نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين على عجلتين للشرطة الاتحادية والجيش العراقي، وأن القوات ستواصل هجومها لتطهير بقية المناطق غدا».وكانت قيادة عمليات سامراء أعلنت فجر أمس انطلاق قطعاتها لتطهير وتفتيش منطقة مطيبيجه والقرى المجاورة لها بالتزامن مع قيادتي عمليات صلاح الدين ودجلة وبمحورين. وتشهد مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، تنفذها الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.