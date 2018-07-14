«داعش» يسيطر على حقل نفطي بدير الزور

دمشق (وكالات)

تمكن مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، أمس، من استعادة السيطرة على حقل الصيجان النفطي في ريف دير الزور الشرقي بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت مصادر محلية لقناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية أن الاشتباكات بين مسلحي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية تتواصل قرب مدينة هجين بريف دير الزور، بالتزامن مع قصف تتعرض له المنطقة في محاولة منها لاقتحام المدينة.

وقال ناشطون إن قوات سوريا الديمقراطية فتحت معبراً مائياً بينها وبين قوات النظام السوري في بلدة الصبحة شرقي دير الزور. ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه قوات النظام جسراً نهرياً جديداً بهدف الوصول إلى سوق مدينة هجين عبر جسر حربي عائم.